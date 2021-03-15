ПСБ: Смешанный настрой на рынках сегодня может сохраниться

Ждем, что смешанный настрой на рынках сегодня может сохраниться, отмечают аналитики ПСБ:



– Ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам, что в ходе торгов позволит паре доллар/рубль удержать позиции в диапазоне 73-73,5 рубля



Индекс МосБиржи сегодня постарается продвинуться к отметке 3550 пунктов при поддержке дорогой нефти



На текущей неделе для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 6,65 - 6,85% годовых



ТМК (-) может выплатить финальные дивиденды в 9,67 руб. на акцию - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем эту новость позитивно. Во-первых, с учетом уже выплаченных дивидендов суммарный за год может составить 12,6 руб./акцию - это в 4,2 раза больше, чем в 2019 г. Совокупная доходность - двузначная (16%), даже при пересчете к резко выросшим в пятницу акциям. Во-вторых, на фоне недавно объявленной покупки ЧТПЗ никто не ожидал таких выплат. Отметим, что ранее ТМК в принципе говорила о приверженности консервативной дивидендной политики. Акции ТМК в пятницу выросли на 30% на этой новости. Не исключаем, что на этой новости акции могут вырасти до 90-100 руб. за акцию.

SPO М.Видео (ПОКУПАТЬ) прошло по нижней границе диапазона, free float вырос до 24% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы по-прежнему положительно оцениваем перспективы М.Видео на рынке бытовой техники и электроники и считаем снижение цены - временным фактором, вызванным SPO. Дополнительные 13,5% акций в свободном обращении будут способствовать увеличению ликвидности бумаги при сохраняющейся фундаментальной привлекательности. Таким образом, мы не пересматриваем целевой ориентир компании в 1029 руб./акцию с учетом выхода с лета на модель маркетплейса, значительных вложений в цифровизацию бизнеса и высокой дивидендной доходности. Потенциал роста 41%, рекомендация «покупать».