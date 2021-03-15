«Фридом Финанс»: Прогноз на закрытие для индекса Мосбиржи 3485-3585 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 1,3%. Ведущие фондовые площадки мира консолидировались после активного роста последних дней.

На текущей неделе ключевым драйвером для рынка выступают ожидания предстоящих заседаний Банка России и ФРС США. Последние комментарии руководства Федрезерва свидетельствуют о неизменности его курса. Заявлений о планах по расширению программы QE или новых мерах смягчения монетарной политики не было. Глава регулятора Джером Пауэлл считает, что экономика далека от целей по занятости и инфляции, поэтому необходимо проявлять терпение. Рынок рассчитывает на сохранение текущих параметров денежно-кредитной политики ФРС по итогам предстоящего заседания.

Также не ожидается изменений курса Банка России. Его глава Эльвира Набиуллина в феврале отмечала, что регулятор планирует вернуть ключевую ставку в диапазон 5-6% в 2021-2023 годах. Повышение ставки, по словам председателя ЦБ, возможно и в 2021 году в зависимости от ситуации в экономике.

Цена на нефть в годовом отношении в 50 раз опережает по темпу роста индекс потребительских цен США. Это может негативно отразиться на спросе на риск, а также на комментариях и прогнозах финансовых регуляторов ведущих стран в краткосрочном периоде.

В аутсайдерах сегодня бумаги Нижнекамскнефтехима. Поводом для снижения стал отчет компании по РСБУ за 2020 год, зафиксировавший обвал чистой прибыли в пять раз по сравнению с прошлогодним уровнем, до 4,4 млрд рублей. Однако этот фактор, как и размер ожидаемых дивидендов, уже был заложен в цену акций компании. Основным драйвером спроса для данных бумаг выступают средне- и долгосрочные ожидания в отношении развития бизнеса. Они связаны с продолжением наращивания производственных мощностей. В отчетности за 2020 год реализация этой стратегии отражена как увеличение стоимости основных средств НКНХ на 29,2% г/г, до 184,6 млрд рублей.

В лидерах роста бумаги Северстали. В презентации ко дню инвестора компания повысила план выпуска стали в 2023 году с 11,7 млн тонн до 13 млн. Спрос на сталь в России, по прогнозам компании, в текущем и следующем году будет увеличиваться на 3%, а в 2023-м — на 2%. Спрос в мире в 2021 году вырастет на 5-6%. На этом фоне средне- и долгосрочная справедливая оценка капитализации Северстали может повыситься на 3-8% в зависимости от методики.

Во второй половине сегодняшних торгов не исключаем разворота вниз из-за повышенной волатильности и усиления краткосрочных рисков. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3485-3585 пунктов. Целевые диапазоны для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,10-74,05 и 87,20-88,60 соответственно.