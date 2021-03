Комментарии «Фридом Финанс»: Переток капитала продолжается Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»: Торги 12 марта большинство американских фондовых площадок завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,1%, до 3943 пунктов, Dow Jones прибавил 0,9%, а NASDAQ снизился на 0,59%. Быстрее рынка росли сектора недвижимости (+1,51%), промышленности (+1,34%) и коммунальных услуг (+1,28%). Продолжившийся рост доходности трежерис привел к потере ИТ-сектором 0,71% при снижении котировок телекомов на 0,91%. Разработчик вакцины от COVID-19 Novavax (NVAX: +8,1%) представил обновленные данные, свидетельствующие о ее высокой эффективности. Boeing (BA: +6,8%) получили заказ на 24 самолета 737 MAX с опционом на покупку еще 60. Провайдер услуг телемедицины GoodRx (GDRX: -10,4%) отчитался за четвертый квартал 2020 года: выручка, EPS и маржинальность оказались выше ожидаемого уровня, а средний чек и прогноз на первый квартал 2021 года — ниже консенсуса. Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику на фоне роста доходности казначейских облигаций, достигшей 1,63%, и возможного продолжения недавней проциклической ротации капиталов. Консенсус Bloomberg предполагает, что ФРС будет поддерживать ставки на низком уровне в течение всего 2021 года, однако существует вероятность, что до конца 2023 года регулятор дважды повысит ставку на 0,25%. Как следствие, долгосрочный потенциал технологических акций оказался под давлением. Представители Bank of America подтвердили переток капитала из облигаций и акций «роста» в акции «стоимости». Приток ликвидности в стоимостный сегмент составил $59,1 млрд, и это второй результат за всю историю. В то же время приток средств в акции технологических компаний замедлился до минимума за последние два месяца. Новости о ситуации с COVID-19 по-прежнему позитивны. Президент Байден заявил, что цель привить 100 млн американцев будет достигнута к концу апреля, и поставил новую задачу — с 1 мая начать масштабную вакцинацию населения США старше 18 лет. Ожидается, что решение этой задачи позволит нормализовать эпидемиологическую обстановку в стране уже к июлю. Азиатские фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Китайский CSI 300 снизился на 2,15%, японский Nikkei 225 вырос на 0,17%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,33%. Европейский EuroStoxx 50 поднялся на 0,5%. Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,63%. Фьючерс на нефть марки Brent колеблется вблизи отметки $69. Золото остается на уровне $1720. По нашим ожиданиям, S&P 500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3920–3970 пунктов. Сегодня будет опубликован производственный индекс Empire State за март. Показатель, который описывает состояние производственных компаний штата Нью-Йорк, ежемесячно рассчитывает ФРБ Нью-Йорка. Согласно консенсус-прогнозу, значение индекса продолжит сигнализировать об экономическом росте, повысившись с 12,1 п. месяцем ранее до 15. Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 85 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Обеспокоенность в отношении негативных последствий пандемии COVID-19 продолжает ослабевать благодаря массовой вакцинации. Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикатор RSI указывает на преобладание инициативы покупателей и сохраняет потенциал роста. Для продолжения импульсного восходящего движения S&P 500 необходимо закрепиться выше 3950 пунктов. 18 марта Nike Inc. (NKE) опубликует финансовые результаты за третий квартал 2021 финансового года. Консенсус-прогноз FactSet предполагает рост выручки на 9,2% г/г, до $11,03 млрд, и повышение EPS на 43% г/г, до $0,76. Поддерживающим фактором для Nike стало активное развитие онлайн-продаж на фоне пандемии. Компании удалось своевременно разработать эффективную цифровую экосистему: интернет-продажи за последние месяцы выросли во всех регионах. Снижение расходов SG&A (общих, административных и на организацию продаж), обусловленное жестким управлением операционными издержками, а также эффективность маркетинговых расходов на бренд и спортивные мероприятия, вероятно, обеспечат улучшение операционной маржи в отчетном периоде. В качестве рисков мы рассматриваем слабый розничный трафик в собственных офлайн-магазинах Nike, давление на оптовый сегмент, а также рост затрат в цепочках поставок. Крупнейшая компания в секторе строительства жилья Lennar Corporation (LEN) представит квартальные результаты 16 марта после закрытия торгов. Консенсус-прогноз FactSet предполагает рост выручки на 13,5%, до $5,1 млрд, и повышение non-GAAP EPS на 38%, до $1,75. Продажи, как ожидается, повышались на фоне увеличения количества новых объектов строительства в США. В то же время валовая маржа находится под давлением ввиду стремительного роста цен на пиломатериалы. С учетом сезонных колебаний начало года демонстрирует слабые продажи домов, но, вероятно, этот риск уже заложен рынком в цену акций. 17 марта китайский онлайн-маркетплейс Pinduoduo Inc. (PDD) представит результаты за четвертый квартал 2020 года. Консенсус-прогноз закладывает выручку более $19 млрд (+78,7% г/г) и EPS (GAAP) на уровне $0,63 (+58,4% г/г). Ключевыми драйверами роста должны стать увеличение числа пользователей платформы на 800 млн, а также рост среднего чека. Ожидания предполагают сохранение отрицательной прибыли на фоне поддержания высоких расходов на маркетинг и расширение клиентской базы. Принимая во внимание сильную отчетность других представителей электронной коммерции, мы ожидаем, что Pinduoduo может продемонстрировать результаты выше ожиданий. Стоит отметить, что оптимистичные прогнозы уже частично отражены в текущей цене акций PDD. Актуальная оценка компании ниже исторических максимумов, однако она выше оценок конкурентов. Все указанные факторы могут обусловить продолжение среднесрочной коррекции в акциях PDD. info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Фридом Финанс на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги