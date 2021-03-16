ИАЦ «Альпари»: Никто не готов закончить ралли

На российском фондовом рынке продолжается ралли причем совершенно гигантскими скачками. Индекс МосБиржи вырос к вечеру понедельника до 3580 пунктов и может торговаться в диапазоне 3560-3615 пунктов далее. С начала марта рублевый индикатор поднялся уже на 6,5% очень быстро, очень мощно. Индекс РТС поднялся к 1540 пунктам и способен дорасти до 1565 пунктов.

Что здесь происходит? И вообще, нормально ли то, что наблюдается сейчас на рынке? В глобальном смысла да, нормально. Инвесторы сегодня получили поддержку со стороны китайской статистики, которая показала, что в экономике Поднебесной есть хороший импульс для восстановления, а если так, Китай вполне может встать во главе общего экономического восстановления в этом году. Плюс к этому, нефть в «зеленой» зоне, отношение к риску положительное. Все складывается в пользу покупателей, которые давно не боятся высоты.

Сразу несколько ценных бумаг сегодня обновили максимумы — это акции «Русала», «Северстали», префы «Сбербанка» и расписки TCS. Могло быть и больше, учитывая мощность, с которой рынок идет вверх, но, думается, это еще впереди. Металлурги и нефтяники тут точно в авангарде.

Продолжается ралли в акциях «ТМК» — здесь уже учтены и новости о покупке «ЧТПЗ», и вероятные щедрые дивиденды. Однако общий рыночный позитивный настрой позволяет бумаге пройти к новым локальным пикам и пока не смотреть вниз. От области 90-100 руб. не исключена коррекция на 5-7% в среднем.

Против рынка торгуются акции «Детского мира» и «ПИКа», они часто идут в противоположную тренду сторону. Бумаги последнего закрепились в «боковике» 722-789 руб., но при эффективной атаке на поддержку 722 руб. продавцам откроется дорога к 700 руб.

Доллар США вечером понедельника торгуется по 73,19 руб. Сегодня рубеж в 73,00 руб. не поддался, но все возможно. Сейчас будем наблюдать за этим уровнем, при его пробое откроется дорога к 70,50 руб., но это очень травматично и для экономики, и для бизнеса, а на цены в рознице не повлияет никак. Евро стоит 87,21 руб. и остается пока в рамках 87-89 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»