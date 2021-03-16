ПСБ: Мы прогнозируем снижение темпа роста интернет-торговли и увеличение роли маркетплейсов

Рынок интернет-торговли вырос за 2020 г. более чем в 1,5 раза. При этом тенденцией последнего года является увеличение влияния маркетплейсов, куда перешел в значительной степени малый и средний бизнес. Мы прогнозируем снижение темпов роста рынка внутренней интернет-торговли в 2021 г. до 15-20%, что соответствует объему 3200 – 3335 млрд руб., а также дальнейшему развитию агрегаторов.

Оценки роста внутренней интернет-торговли в 2020 г. разнятся: от 47% до 92%, что соответствует 2,5 – 2,78 трлн руб. Так, по последним подсчетам ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за 2020 г. суммарный внутренний и трансграничный оборот составил 3,221 трлн рублей (+58,5% г/г), из них 2,781 трлн руб. приходится на внутренний рынок (+92%). В общем объёме продаж розницы доля e-commerce выросла до 9,6%, при этом доля первого полугодия 2020 г. оказалась историческим максимумом (10,9%).

По показателям Data Insight, рынок онлайн-ритейла вырос на 47%, до 2,5 трлн рублей, а пандемия запустила ускоренный процесс цифровизации розницы, который даст кратный эффект на рост в ближайшие годы. По тем же данным доля онлайн-торговли в 2020 году составила 9% от всей российской розницы. Это все в целом согласуется с официальной статистикой: по показателям Росстата, общий оборот розницы за 2020 год составил 33,55 трлн руб., а доля интернет-торговли по крупным и средним предприятиям составила 5,9%, что соответствует 2 трлн руб. Стоит учитывать, что с учетом малого бизнеса суммарная доля может быть выше.

В любом случае спрос на услуги онлайн-торговли в 2020 г. значительно вырос, т.к. для большинства онлайн стал единственным способом существования в условиях ограничений и остается перспективным направлением развития бизнеса в дальнейшем.

Если крупный бизнес усилил свои вложения в цифровизацию и развитие собственных сайтов для интернет-торговли, то малый и средний бизнес вышли на маркетплейсы. По данным АКИТ, за время пандемии компаний-поставщиков на маркетплейсах стало больше примерно в 2 раза, причем в основном за счет представителей малого и среднего бизнеса.

По результатам исследования DataInsight, в котором опрашивались представители бизнеса, продающие товары и услуги на маркетплейсах, 89% увеличили свой оборот, тогда как через собственный интернет-магазин продажи в 2020 г. выросли только у 55%. По итогам года около половины продавцов (41%) считают маркетплейсы основным каналом продаж, 14% — единственным, 31% рассматривают площадки в качестве дополнения к другим каналам.

Кроме низкого порога входа в период пандемии, преимуществом маркетплейсов является также относительно невысокая комиссия 3—22% в зависимости от категории товаров, так что почти половина (48%) компаний считают стоимость маркетплейсов сопоставимой с другими каналами продаж, где цена фиксируется за время и формат размещения.

Мы полагаем, что дальнейший рост онлайн-торговли в России в 2021 г. замедлится по сравнению с 2020 г. поскольку большинство инвестиций, направленных на цифровизацию, бизнес запустил в оборот в год карантинных ограничений. Однако, учитывая увеличение спроса в онлайн-сегменте, мы ожидаем рост внутреннего рынка онлайн-торговли в 2021 г. на 15-20%, что соответствует объему 3200 – 3335 млрд руб., а также дальнейшему развитию маркетплейсов.

ПАО «Промсвязьбанк»