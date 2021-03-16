Комментарии ПИФы Сбера продолжают оставаться самыми популярными у россиян в 2021 году По итогам февраля сразу четыре открытых ПИФа Сбер Управление Активами вошли в топ-10 рейтинга Investfunds по объёму привлечённых средств от россиян, причём два из них заняли первое и второе места. По итогам января четыре фонда Сбер Управление Активами также вошли в аналогичный рейтинг. Самые доходные В феврале одну из самых высоких доходностей на российском рынке среди фондов объёмом более 1 млрд рублей показал ПИФ «Финансовый сектор»1 — его пай прибавил в цене 8,16%, что позволило ему занять третью строчку в рейтинге самых доходных ПИФов по данным Investfunds. С его помощью можно вложиться в акции крупнейших мировых финансовых компаний (банки, небанковские финансовые организации, инвестиционные фонды, компании, занимающиеся страховой деятельностью и операциями с недвижимостью), включая Goldman Sachs, Credit Suisse, PayPal, Allianz и других. Самые популярные Второй месяц подряд сразу четыре ПИФа входят в рейтинг Investfunds по объёму вложенных россиянами средств. При этом увеличился спрос на фонды акций Сбер Управление Активами. Если в январе только один из четырёх наиболее популярных фондов («Сбалансированный»2) вкладывал часть средств в акции, то по итогам февраля к нему добавился фонд акций «Глобальный интернет»3. 3 млрд рублей россияне вложили в фонд «Сбер — Долларовые облигации». Вложиться в фонд можно с помощью стратегии доверительного управления «Долларовые облигации»4. Она даёт возможность разместить свои вложения в долларовые облигации крупнейших российских компаний и государственные облигации развитых стран. Теперь эта стратегия доступна в СберБанк Онлайн.

2,4 млрд рублей — в ПИФ «Сбалансированный». Фонд даёт возможность вложиться в широкий набор ценных бумаг, который включает в себя и перспективные акции, и облигации крупных надёжных компаний. Это позволяет получить более высокую доходность, чем в фондах облигаций, ограничивая при этом уровень риска.

1,3 млрд рублей — в ПИФ «Глобальный интернет». С помощью этого фонда инвесторы могут вложиться в акции перспективных компаний со всего мира, чей бизнес связан с интернетом.

1,1 млрд рублей — в биржевой фонд «Индекс МосБиржи рублёвых корпоративных облигаций» (тикер — SBRB). Фонд вкладывает в рублёвые облигации крупнейших российских компаний, входящих в состав Индекса Мосбиржи корпоративных облигаций. 1 ОПИФ РФИ «Сбер — Финансовый сектор»

2 ОПИФ РФИ «Сбер — Сбалансированный»

3 ОПИФ РФИ «Сбер — Глобальный интернет»

4 ОПИФ РФИ «Сбер — Долларовые облигации» eg

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Байкальский банк Сбербанка России на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







