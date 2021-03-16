«Открытие»: Индекс РТС вырос на 1,61% до 1543,99 п.

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Resеarch».

Индекс МосБиржи по итогам торгов в понедельник, 15 марта, вырос на 1,27% до 3584,49 п. В ходе торговой сессии был сформирован новый рекордный максимум 3596,31 п. Закрытие на 0,3% ниже этого экстремума Объем торгов в основной секции составил 110 млрд рублей по сравнению с 79 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС вырос на 1,61% до 1543,99 п.

Семь отраслевых индексов выросли и только телекоммуникационный сектор снизился на 0,33%. Транспортный сектор стал лидером дня (+1,46%). Бумаги Globaltrans (вес в отраслевом индексе 28,1%) подросли приблизительно на 3%, а акции «Аэрофлота» (вес в индексе 38,3%) прибавили в цене порядка 1%.

Из 45 акций индекса МосБиржи 30 подорожали и 15 потеряли в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса (+1,9%). Акции «Юнипро» продемонстрировали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+5,4% на 18:50 мск).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,6%. Индекс торгуется с коэффициентом 16,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 51,9 трлн рублей.

В рамках сезона квартальной отчетности отметим публикацию сегодня финансовых результатов «Русагро» «Совкомфлота» и «ВСМПО-АВИСМА».

Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО в 2020 году выросла на 18,4% до $266,9 млн. Показатель EBITDA +9,8% г/г до $903,4 млн. По итогам 4 квартала компания получила $17,4 млн чистой прибыли, а EBITDA составила $162 млн. Чистый долг компании на конец 2020 года составил $2,392 млрд, при этом соотношение «Чистый долг/скорректированная EBITDA» составило 2,6х. Как отметила сама компания, в течение прошедшего года волатильность на рынке танкерных перевозок была крайне высокой. После рекордно высоких уровней фрахтовых ставок в первой половине 2020 года рыночная конъюнктура на рынке танкерных перевозок нефти и нефтепродуктов стала ослабевать. В результате на протяжении всего IV квартала 2020 года сохранялся низкий уровень спотовых ставок. Впрочем, по мнению менеджмента «Совкомфлота», в настоящий момент баланс спроса и предложения на рынке танкерных перевозок начинает приходить в норму. В результате компания позитивно оценивает перспективы восстановления рыночного цикла, а потому ожидает положительную динамику фрахтовых ставок, а также постепенного восстановления прежних объемов добычи и транспортировки нефти.

Группа «Русагро» в 4 квартале 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 41% г/г до 5,8 млрд рублей. EBITDA выросла на 60% г/г до 11,8 млрд рублей. Рентабельность EBITDA повысилась до 23% с 19% годом ранее. Выручка «Русагро» выросла на 28%, до 50,2 млрд рублей. В октябре—декабре выручка масложирового бизнеса (до элиминации) выросла на 36% г/г, до 24,208 млрд рублей. EBITDA сегмента повысилась на 6% г/г, до 1,995 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 8% против 11% годом ранее. Чистый долг на 31 декабря 2020 года составил 68,9 млрд рублей, соотношение «Чистый долг/EBITDA» на конец минувшего года — 2,15x. По итогам работы совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере $139,9 млн, что составляет $1,04 на GDR. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов — 16 апреля.

Сильные финансовые результаты «Русагро» в 2020 году были в первую очередь обусловлены благоприятной конъюнктурой на основных рынках присутствия. С учетом промежуточных дивидендов за 2020 год ($25,56 млн) общие дивиденды за прошлый год составят $165,47 млн, что соответствует 50,01% чистой прибыли компании по МСФО. В конце прошлого года о возможном переходе на выплату минимум 50% прибыли говорил глава компании Максим Басов.

У нас сохраняется актуальная идея на покупку расписок «Русагро».

Чистая прибыль «ВСМПО-АВИСМА» в 2020 году упала в 3 раза до 6,53 млрд рублей. Выручка в 2020 г. составила 89,05 млрд рублей против 105,43 млрд рублей годом ранее. Показатель EBITDA в 2020 г. составил 32,87 млрд рублей по сравнению с 36,43 млрд рублей в предыдущем аналогичном периоде. Поскольку компания является основным поставщиком Boeing, Airbus, Fmbraer, печальная коронавирусная история авиационной отрасли отразилась на доходах в негативном ключе. Сокращение авиаперелетов привело к снижению спрос на титан не только в авиастроительном секторе, но и среди производителей двигателей.

Внешний фон

Американские акции упали в понедельник с ранее достигнутых рекордных максимумов.

Dow Jones -0,12% до 32742 п. (с начала года +7%),

S&P 500 -0,14% до 3938 п. (с начала года +4,8%),

NASDAQ +0,15% до 13336 п. (с начала года +3,5%).

Европейские рынки также преимущественно продемонстрировали минорную динамику на фоне того, как Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Исландия, Дания и Норвегия приостановили использование вакцины, произведенной компанией AstraZeneca из-за беспокойств по поводу негативного влияния на здоровье людей. Ситуация вновь приводит к задержкам в программе вакцинации в Европейском Союзе. Соответственно, в гонке посткоронавирусного глобального экономического восстановления регион все более и более явно проигрывает США.

В индексе S&P 500 наибольшее снижение демонстрировали энергетический и финансовый сектор. Коммунальщики, выполняя статус защитного сектора, были в лидерах роста. Акции технологических компаний росли, так как негативные новости о вакцинах приостановили ротацию в циклические бумаги. Цены на нефть также отреагировали на то, что темпы постпандемического восстановления могут быть ниже, если вакцина AstraZeneca выпадет из программы общемировой вакцинации. Нефть Brent дешевела на 0,9% до $68,65/барр., хотя утром пыталась пробиться выше $70/барр. Нефть WTI дешевела на 0,65% до $65,20/барр.

Индекс Nasdaq 100, который накануне в рамках коррекции к глобальному бычьему тренду просел на 12%, отыграл половину этого падения. Однако ряд аналитиков Wall Street продолжают опасаться падения и предупреждают, что акции высокотехнологичных компаний снова могут оказаться под давлением продаж. В частности, основатель DoubleLine Capital LP Джеффри Гундлах, отметил, что Nasdaq 100 в отличие от индекса широкого рынка S$P 500 не смог остаться выше своего максимума 2020 года.

Технологический сектор стал настоящей палочкой-выручалочкой на рынке в период пандемии в 2020 г. Однако рост доходности облигаций Казначейства США делает бумаги технологических гигантов «тяжелыми». Доходность 10-летних облигаций США остается выше 1,6%. Ставка на то, что экономическое восстановление набирает обороты, заставляет все больше обращать внимание на сильно подешевевшие циклические акции, формируя ротацию их технологического сектора в «открытую экономику».

Отношение индекса Nasdaq 100 к индексу S$P 500 во второй половине 2020 г. превысило рекордный пик 2000 г. В марте показатель опустился ниже предыдущего абсолютного пика 2000 г. В этом некоторые аналитики видят сигнал к снижению индекса — бенефициара пандемии, относительно индекса широкого рынка.

По мнению того же Гундлаха, 30-летние американские бонды выглядят слишком перепроданными в долгосрочной перспективе. Он ожидает снижение доходностей. Здесь вполне может вмешаться ФРС, скорректировать программу покупок, обозначить контроль кривой доходности, но этого не случится, пока 10-летние облигации торгуются ниже 2%. А значит, доходности имеют потенциал роста, что будет сохранять давление на технологические бумаги.

За последние 10 торговых дней (без учета еще не закончившегося понедельника, 15 марта) индекс Nasdaq 100 8 раз либо вырастал, либо падал более чем на 1%. Последний раз такая волатильная серия была год назад в период обусловленной коронавирусом турбулентности. При этом индекс VIX торгуется около 21,1 п. Это относительно низкое значение, поскольку после взлета в марте 2020 г. до 82,70 п. индекс не опускался ниже 20 п. (12 февраля).

Будет ли ротация из технологических акций в циклические долгосрочным рыночным трендом или нет — вопрос риторический. Но волатильность технологических акций, весьма вероятно, сохранится в ближайшие недели.

АО «Открытие Брокер»