«Фридом Финанс»: В центре внимания отчетность Энел Россия

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась на подъеме. Индекс Московской биржи обновил исторический максимум. Лидерскую позицию закрепили акции ТМК (+16,16%). В аутсайдерах оказались бумаги ГК ПИК (PIKK 722,3, -2,37%) и Детского мира (-2,29%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 73.

Энел Россия (+0,37%) отчитается за 2020 год по МСФО. Прогноз предполагает снижение выручки на 32%, до 44,2 млрд руб., при сокращении EBITDA на 22%, до 9,6 млрд руб., и прибыли в объеме 4,7 млрд руб. Ранее компания сообщала, что ее выработка уменьшилась на 44%, до 19,1 млн кВт/ч, главным образом в связи со снижением располагаемой мощности. Таким образом, финансовые показатели за ушедший год не полностью сопоставимы с результатами 2019-го.

Стратегический план компании на 2021 год предусматривает EBITDA на уровне 7,5 млрд руб. с прибылью не менее 3 млрд руб. при среднегодовом росте обоих показателей в пределах 7%. На дивиденд с будущего года планируется направлять порядка 3 млрд руб. (0,08 руб. на акцию, что сейчас соответствует доходности около 10%). Однако в текущем году дивидендных выплат не предусматривается. Долговая нагрузка компании невысока — около 1,3х EBITDA. Р/Е на 2021 год равен 6,8. Таргет по акции на горизонте 12 месяцев — 1,0 руб., что подразумевает потенциал роста 20%.

Рубль укрепился до максимума за три месяца. Курс USD/RUB опустился ниже 73 впервые с 17 декабря. Это связано с ростом цены на нефть до $70 за баррель. Если котировки нефти поднимутся до $75, рубль к доллару достигнет диапазона 68-70, но этот сценарий пока нельзя считать базовым. Ориентируемся на курс, исходя из стоимости нефти в пределах 4900-5100руб. за баррель в ближайший месяц.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон спокоен, заметных событий и статистики не предвидится. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50-73,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3550-3600 пунктов.