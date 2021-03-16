ИАЦ «Альпари»: Рубль уверенно продвигается к уровню 72,40 руб. за доллар

В понедельник, 15 марта, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,72%, до 72,81 руб., евро/рубль — на 0,94%, до 86,88 руб., фунт/рубль — на 0,92%, до 101,20 руб.

Рубль начал неделю с укрепления относительно иностранных валют на фоне роста нефтяных котировок. Когда цена на Brent упала на 3%, до $67,80, курс доллара повышался до $73,29 руб. Из-за налогового периода давление на рубль от нефтяного рынка было ослаблено. С отскоком до 69,03 рубль обновил максимум на 72,81 руб. за доллар.

Во вторник, 16 марта, на торгах в Азии нефть упала на 0,8%, до $68,20. Внимание трейдеров и инвесторов сейчас приковано к заседанию FOMC и пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла. Есть некоторые ожидания, что ФРС может попытаться успокоить рынки облигаций.

Также российские участники рынка занимают выжидательную позицию в преддверии заседания ЦБ РФ в ближайшую пятницу. Ожидается, что по итогам заседания ключевая ставка не изменится.

Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по иностранным валютам из-за подешевевшей нефти. Цена на нефть восстанавливается, доходность американских облигаций снижается. Если такая динамика сохранится до американской сессии, курс доллара двинется ниже к 72,60 руб. Для текущей недели цель по доллару остается на уровне 72,40 руб.

Фондовый рынок

Торги на российском фондовом рынке закрылись ростом. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3584,49 пункта (+1,27%), индекс РТС — 1543,99 пункта (+1,61%). Рынок отрабатывает технические прорывы сопротивлений 3510 пунктов по индексу МосБиржи и 1512 пунктов по индексу РТС.

Во вторник торги по фьючерсам на российские индексы открылись небольшим минусом. Brent ушла в район $67, поэтому трейдеры на время призадумались. Снижение цен на нефть нивелируется дорожающим рублем. Считаю, что индексы способны двигаться выше, так как технические условия сейчас на стороне покупателей. Цель по индексу МосБиржи — 3670, индексу РТС — 1600. Американские индексы тоже не откатываются и готовятся к продолжению роста. В центре внимания заседание FOMC.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»