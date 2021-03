«Открытие»: Корпоративные новости помогли рынку игнорировать внешний негатив

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Некоторую неуверенность в сырьевых контрактах компенсирует снижение доходностей по значимым облигациям, включая США и Японию. Индексы Азии придерживаются позитивной динамики. Индекс доллара незначительно снижался и находился около отметки 91,80 пунктов. AUD, CAD, NZD торговались с небольшим отклонением от значений закрытия предыдущих торгов. Российский рубль также незначительно слабел на утренней сессии, но может изменить направление движения в дневные часы. Слухи о готовности Европы вести переговоры с РФ по поставкам вакцины это всё же значимый позитив, как в сфере экономики, так и в сфере внешнеполитических рисков. Поэтому у российского рынка и рубля сохраняются основания для положительной динамики.

Корпоративные новости помогли рынку игнорировать внешний негатив

По итогам торгов 15 марта индекс МосБиржи поднялся на 1,27% до 3584,49 п., а РТС на 1,61% до 1543,99 п. В течение торгов был сформирован исторический пик по индексу МосБиржи на отметке 3596,31 п. В целом, нельзя сказать, что внешний фон особенно способствовал оптимизму российских инвесторов. Однако ещё на прошлой неделе ЕЦБ обещал ускорить покупку активов в II квартале, а в США подписали стимулирующий пакет «Спасения Америки» на $1,9 трлн и уже начали обсуждение новой инфраструктурной программы на $2 трлн. Китай также выдал весьма сильные данные по промышленности и розничным продажам за февраль. Как минимум, объёмы нефтепереработки выросли на 2 млн бар. в сутки относительно периода января-февраля прошлого года и на 1,5 млн бар. относительно первых двух месяцев 2019. Отчётность компаний сюрпризов не принесла. «РусАгро» ожидаемо увеличила прибыль благодаря росту цен на продовольствие в 2019 году и продолжающемуся расширению бизнеса. «Магнит», как и прочие розничные сети, выиграл от карантинных мер. «ВСМПО-Ависма» отчиталась о падении прибыли на 69% из-за низкого спроса на титан. Однако в условиях слабости авиастроения и автомобилестроения сам факт прибыли уже является позитивом. «Газпром» за период с 1 января по 15 марта увеличил поставки в дальнее зарубежье более чем на 28%, а на внутренний рынок на 22%, что создаёт основу для сильной финансовой отчётности за I квартал. Кроме того, к середине марта в ПХГ Европы запасы упали до трети от их мощности, а в Германии ниже 30%. Соответственно, спрос будет оставаться высоким и в II квартале. В какой-то мере, вполне неплохие корпоративные результаты позволили рынку игнорировать слабую нефть и негативную динамику западных индексов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 110,139 млрд рублей по сравнению с 79 млрд на предыдущей сессии. Негативный итог дня был лишь у сектора телекоммуникаций (-0,33%). Лидерами стали транспортный (+1,46%), электроэнергетики (+1,24%), а также нефти и газа (+0,99%).

Появляются признаки возвращения интереса нерезидентов к российским ОФЗ

Рубль упорно укреплял свои позиции, игнорируя негативную динамику нефти. К вечеру доходность по 10-летним американским казначейским обязательствам снизилась до 1,61% по сравнению с 1,64% в утренние часы. Соответственно, давление на рискованные активы немного ослабло. Впрочем, индекс доллара повышался более чем на 0,2% и подбирался к уровню 91,90 п. Однако делал он это во многом за счёт евро. Из позитива для рубля отметим снижение оттока капитала в январе-феврале на 18,37% до $12 млрд. Профицит внешней торговли за первые два месяца уменьшился на 25,42%, но это всё ещё положительное сальдо в размере $17,6 млрд. Положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса РФ в январе-феврале снизилось на $4,5 млрд до $13,1 млрд, но также сальдо остаётся положительным. Также ЦБ РФ сообщает о падении доли нерезидентов в ОФЗ на 0,8 процентного пункта в феврале до 22,0%. Участие нерезидентов в аукционах ОФЗ сократилось до 20%. Однако выросла их активность на вторичном рынке. Скорее всего, мартовский рост доходностей по российским ОФЗ мог усилить интерес нерезидентов к покупке отечественного долга. При стимулирующей политике ЕЦБ и ФРС рубль может рассчитывать на внимание глобального капитала. Если же ещё и ЦБ РФ нормализует денежную политику и вернёт рублю положительную доходность, то рост интереса нерезидентов будет неизбежным. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,51% до 72,82, а евро на 0,82% до 86,88.

Американские инвесторы хотят свободно летать и есть гамбургеры

Американский рынок преимущественно отыгрывал надежды на возвращение экономики в нормальное русло. Администрация по безопасности полётов зарегистрировала 1,34 млн пассажиров авиалиний в минувшее воскресенье, что на 86 тыс. больше, чем год назад. Год назад ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Менеджмент компаний отмечает почти ежедневный рост бронирования билетов на фоне вакцинации в США. United Airlines Holdings (+8,26%) ожидает выйти на нейтральный и даже позитивный баланс к концу текущего квартала. В Delta Air Lines (+2,33%) также рассчитывают выйти ближе к нейтральному балансу расходов и доходов к концу марта. Соответственно, авиакомпании были среди самых сильных бумаг дня. Могло показаться, что это продолжение истории ротации из высокотехнологичных бумаг в традиционные цикличные акции. Однако технологичные бумаги воспользовались снижением доходностей по 10-летним казначейским обязательствам США до 1,61%. NASDAQ показал более сильную динамику роста, чем Dow Jones. В разрезе секторов потери оказались в энергетике (-1,25%) и финансах (-0,57%). Самый сильный рост был в секторе коммунальных услуг, который часто рассматривается в качестве альтернативы бондам из-за своей высокой и стабильной дивидендной доходности. В составе индекса Dow Jones самый сильный рост показали McDonald’s Corp. (+3,82%), Walgreens Boots Alliance Inc. (+3,46%) и Nike Inc. (+3,2%), а слабее всех были Dow Inc. (-2,24%), Boeing Co. (-1,32%) и Chevron Corp. (-1,17%). Конечно, в аналитической среде обсуждают возможные действия ФРС, заседание которой пройдёт с 16 по 17 марта. Однако ещё за неделю до события представители регулятора прекращают давать интервью, оставляя рынок в неведении. Тем не менее, это будет заседание, на котором будут рисоваться возможные графики повышения ставки. ФРС также обновит свои экономические прогнозы. Как минимум, на рынке ждут улучшение ожиданий по росту ВВП при сдержанной инфляции. По итогам дня:

DJIA - 32953,46 п. (+0,53%),

S&P 500 - 3968,94 п. (+0,65%),

NASDAQ - 13459,71 п. (+1,05%).

РБ Австралии обещает годы мягкости, а в Китае продолжат бороться с теневой системой

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,59% по сравнению с 1,64% сутки назад. По японским 10-летним бондам доходность снизилась до 0,10%, хотя ещё пару недель назад подскакивала до 0,17%. Естественно, что рынки позитивно воспринимают подобную динамику государственных облигаций. Можно было ожидать слабости от австралийского ASX 200, но почти все секторы торговались в плюсе, кроме материалов и энергетики. Протокол заседания Резервного Банка Австралии вновь раскрыл позицию банкиров, которые считают, что потребуются годы очень мягкой денежной политики, пока будут достигнуты цели по инфляции и занятости. Проблемы были лишь на китайском рынке, но во второй половине дня он смог выйти в плюс. Ещё накануне власти заявили, что будут бороться с нарушителями антимонопольного законодательства и незаконными практиками, включая теневой банковский сектор. В Японии рынок отыгрывает не только позитивные ожидания по США но и ослабление иены до 109,2 за доллар. Промышленное производство Японии выросло за январь на 4,3% после роста на 1,0% за декабрь. Премьер страны Ёшихида Суга сделал себе прививку от COVID-19 в рамках подготовки визита в США. Планируется, что 80-90 человек официальной делегации будут вакцинированы перед поездкой. В самой стране пока первую дозу вакцины от Pfizer получили менее 300 тыс. Кстати, Италия, Германия, Франция также приостановили использование препарата от AstraZeneca, а в прессе появились слухи о переговорах с Москвой. Вероятно, что производство «Спутника V» будет развёрнуто в Италии, Германии и Испании. Третья волна коронавируса уже объявлена в ряде европейских стран, что ухудшает потенциал выхода из коронавирусного кризиса. К 8:40 мск:

Nikkei 225 - 29925,49 п. (+0,53%),

Hang Seng - 29022,63 п. (+0,66%),

ASX 200 - 6827,10 п. (+0,80%),

Shanghai Composite - 3439,40 п. (+0,57%),

KOSPI - 3069,52 п. (+0,78%).

Проблемы с вакцинацией в Европе подрывают веру в восстановление топливного спроса

Новости о приостановке использования вакцины AstraZeneca и возвращение строгих карантинных мер в ряде европейских стран после непродолжительного периода смягчения оказали давление на нефть. Ожидается, что вся территория Италии окажется в красной зоне к пасхальным праздникам. Даже для развёртывания программы вакцинации российским препаратом потребуется время. Поэтому ожидания по восстановлению спроса в Европе заметно увяли. В США проблема с ростом запасов может сохранится. За прошлую неделю к работе вернулось около 1,6 млн бар. суточной переработки, но это всё ещё не полное восстановление. Соответственно, от американских запасов нефти вновь ждут роста, но вот по позициям нефтепродуктов может быть зарегистрировано снижение. К 9:00 мск:

Brent - $68,31 (-0,83%),

WTI - $64,89 (-0,84%),

Золото - $1735,3 (+0,35%),

Медь - $9132,68 (+0,05%),

Никель - $16150 (-0,39%).

