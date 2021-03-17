ПСБ: Прибыль Совкомфлота в 2020 году поддерживалась ростом ставок фрахта и расширением индустриального сегмента

Финансовые результаты Совкомфлота за 12 месяцев оказались на уровне наших ожиданий, продолжая показывать наивысшие значения по выручке и EBITDA за последние несколько лет.

Взрывной рост ставок фрахта в 1 полугодии 2020 года, вызванный резким падением цен на энергоносители, оказал существенное влияние на улучшение финансовых показателей компании в 2020 году. Ввод двух новых газовозов в 2020 год также способствовал росту доходов компании.

Выручка Совкомфлота на основе тайм-чартерного эквивалента по итогам 2020 года по МСФО выросла на 6,7% г/г, до 1350,6 млн долл., при этом, около 50% выручки поступило от транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. В 4 кв. ставки фрахта сезонно снижались, что оказывало давление на выручку (-28% г/г).

Скорректированная EBITDA выросла на 9,8% г/г, до 903,4 млн долл., рентабельность EBITDA выросла на 2 п. – до 67%, преимущественно за счет роста выручки и снижения административных расходов.

Чистая прибыль по итогам года увеличилась на 18% г/г, до 266 млн долл., но в 4 кв. снизилась на 85% г/г, преимущественно за счет слабой ценовой конъюнктуры в отчетном периоде – индекс ставок фрахта морских перевозок снижался на 30% кв./кв. Убыток по курсовым разницам составил 21 млн долл.

Чистый долг снизился на 22% за счет привлеченных в октябре средств на IPO. В результате чего, показатель чистый долг / EBITDA снизился до 2,6 п.

В целом, благоприятная внешняя конъюнктура в первом полугодии оказала позитивное влияние на результаты. Оцениваем результаты как сильные, несмотря на снижение показателей в 4 кв.

Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, но в этом году объем дивидендов могут быть больше: 225 млн долл., дивидендную доходность в размере 7%.

Учитывая перспективы роста мощностей и выручки за счет ввода новых танкеров, устойчивое финансовое положение компании за счет долгосрочных контрактов и недооцененность по сравнению с мировыми конкурентами (в среднем на 25-30%), акции остаются привлекательными в долгосрочной перспективе. Рекомендуем «покупать», целевая цена 145 руб. за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»