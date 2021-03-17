«Фридом Финанс»: Доходность трежерис продолжает беспокоить инвесторов

Пильгунова Анна, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 15 марта американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,65%, до 3969 пунктов, Dow Jones прибавил 0,53%, NASDAQ повысился на 1,05%. Лидерами роста стали сектора циклических потребительских товаров (+1,17%), недвижимости (+1,18%), коммунальных услуг (+1,36%), а также ИТ-компании (+1,11%). Хуже рынка выглядели представители финансового (-0,57%) и энергетического (-1,25%) сегмента. Доходность десятилетних трежерис сохраняется на уровне 1,6%.

Genmark Diagnostics (GNMK: +29,6%) сообщила о сделке со швейцарской Roche, которая намерена купить поставщика медицинского оборудования за $1,8 млрд.

AMC Entertainment Holdings (AMC: +25,8%) заявила об открытии двух крупнейших кинотеатров в Лос-Анджелесе. Кроме того, будет возобновлена работа почти всех 56 кинозалов компании в Калифорнии.

Акции поставщика полупроводников NXP Semiconductors (NXPI: +9%) будут включены в список S&P 500 к 22 марта.

16 марта мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать положительную динамику, несмотря на сохранение доходности 10-летних трежерис на уровне 1,6%. Рост на рынках обусловлен главным образом стимулирующими монетарными и фискальными мерами, а также улучшением ожиданий в отношении восстановления экономики на фоне нормализации эпидемической обстановки и продолжающейся вакцинации. Кроме того, поддержку «бычьему» тренду оказывает повышение активности розничных инвесторов. Между тем переток капитала в акции «стоимости» продолжается. Инвесторы пристально следят за ростом ставок по бондам, оценивая перспективы и масштабы негативного воздействия этой тенденции на фондовый рынок в целом, а не только на сохраняющееся бегство от акций «роста».

Новым важным инфоповодом для инвестсообщества стали намерения президента Джо Байдена увеличить налоги. По данным Bloomberg, инициатива главы государства объясняется необходимостью финансировать инфраструктурную программу, которая, согласно плану Белого дома, должна быть запущена уже в апреле.

Опубликованный накануне мартовский производственный индекс Empire State, описывающий состояние промышленных компаний штата Нью-Йорк, оказался выше прогноза 14,5 пункта и достиг 17,4.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали позитивную динамику. Китайский CSI 300 повысился на 0,87%, японский Nikkei 225 – на 0,52%, гонконгский Hang Seng — на 0,67%. Европейский EuroStoxx 50 растет на 0,34%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис держится выше 1,6%. Фьючерс на нефть марки Brent падает до отметки $68. Золото колеблется у $1728.

Мы ожидаем, что в ходе предстоящих торгов S&P 500 будет склонен к росту и сделает попытку протестировать уровень 4000 пунктов.

16 марта будут опубликованы данные индекса розничных продаж в США за февраль. Ожидается, что базовый индекс, отражающий динамику ежемесячных объемов розничных продаж, за исключением автомобилей, упадет на 0,1% м/м после роста на 5,9% месяцем ранее. Общий объем розничных продаж в феврале может сократиться на 0,5% м/м после повышения на 5,3% в январе.

Сегодня будет опубликован квартальный отчет крупнейшей американской компании, оперирующей в секторе жилищного строительства, Lennar Corporation (LEN). Консенсус-прогноз FactSet предполагает рост выручки девелопера на 13,5% г/г, до $5,1 млрд, и повышение non-GAAP EPS на 38% г/г, до $1,75. Продажи, как ожидается, увеличатся на фоне повышения количества новых объектов строительства в США. В то же время валовая маржа находится под давлением ввиду стремительного роста цен на пиломатериалы. С учетом сезонных колебаний продажи домов в начале года остаются слабыми, но, вероятно, этот фактор уже заложен рынком в цену акций.

Индекс настроений от Freedom Finance растет до 86 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Обеспокоенность в отношении негативных последствий пандемии COVID-19 продолжает ослабевать благодаря массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка способен продолжить импульсное движение, так как предыдущие торги он завершил на историческом максимуме. Индикаторы RSI и MACD поддерживают «быков». Ближайшим сопротивлением выступает психологически значимый уровень 4000 пунктов.