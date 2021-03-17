«Фридом Финанс»: Рубль и ОФЗ снизили волатильность перед заседаниями ФРС и ЦБ

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Зарубежные фондовые площадки в восходящем тренде. S&P500 обновляет исторический максимум в стремлении протестировать уровень 4000 п. Розничные продажи в США упали на 3% м/м в феврале. Это произошло несмотря на уверенность потребителей в принятии пакета стимулов, предусматривающие прямые выплаты в $1,4 тыс. большинству налогоплательщиков США, а также доплаты $300 к федеральному пособию по безработице. В Азии по итогам торговой сессии также зафиксирован умеренный рост. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,78%.

Котировки нефти отступили от локальных максимумов. Апрельский фьючерс на МосБирже торгуется вблизи $67,8/баррель Brent. Положительные экономические данные из Китая помогают компенсировать более слабый, чем ожидалось, спрос в Индии. Приближение индекса доллара DXY к 92 п. ограничивает рост сырьевых котировок.

Российский рынок акций во вторник смог показать рекордный уровень по индексу МосБиржи, 3602 п., несмотря на это индекс корректируется к концу дня на 0,3% до 3570 п. к 18.00 мск. Поддержкой для бенчмарка был благоприятный внешний фон. Индекс РТС растет на 0,2% при продолжении укрепления рубля.

Среди секторов российского рынка акций нет явных фаворитов. В лидерах роста ГДР «TCS», акции «ВСМПО-АВИСМА», «ПИК» ао, «Yandex», «Ростелеком» ап. Хуже рынка «ГМК НорНикель». Акции теряют более 5% после сообщения о снижении объемов производственной программы на 2021 года в базовом сценарии относительно ранее утвержденных годовых планов приблизительно в 35 тыс. тонн никеля, 65 тыс. тонн меди, 22 тонны металлов платиновой группы. «ТМК» завершила сделку по приобретению 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ» у контролирующего акционера Андрея Комарова. Ожидаем получение существенного синергетического эффекта, оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов. Несмотря на это акции «ТМК» падают.

Укрепление рубля усиливается началом налогового периода в РФ и сохранением высоких котировок нефти (стоимость одного барреля вблизи 4900 руб.). По отношению к закрытию предыдущей торговой сессии (72,8 рубля за доллар) российская валюта прибавила 10 коп. В паре с евро отечественной валюте удалось значительно укрепиться относительно предыдущей сессии, котировки вблизи 86,6 руб./евро. В случае продолжения позитивной тенденции на рынке нефти не исключено преодоление индексом МосБиржи очередного исторического максимума в ближайшие дни. Рубль будет тяготеть к диапазону 72-73,3 руб./$ и 85,7-87,5 руб./евро.