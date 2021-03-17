ИАЦ «Альпари»: Сил на ралли становится все меньше

Вторник, 16 марта, на отечественном фондовом рынке завершается смешанно. Сил на ралли осталось мало, но кое-где за счет корпоративных историй и внутренних импульсов еще сохраняется положительный тренд, но в основном большинстве запал иссяк.

Индекс МосБиржи консолидируется около 3587 пунктов при максимуме этой недели на уровне 35602,18 пункта — он был взят сегодня, а вообще, обновлялся последние три дня. Рублевый индикатор может балансировать в границах 3550-3600 пунктов, пока не определится с краткосрочными настроениями. Среднесрочный тренд сохраняется восходящим. Индекс РТС стабилен возле 1551 пунктов и может торговаться в диапазоне 1535-1555 пунктов.

В рыночных фаворитах остаются расписки TCS, обновившие пик на уровне 4625 руб. В бумаге работает технический фактор, можно рассчитывать на пробой 4650 руб., если по итогам дня удастся закрепиться над 4500 руб.

Наметился отскок в бумагах «ПИКа», которые пребывали в весеннем сплине последние две недели. На самом деле, кулуарные обсуждения вероятности повышения Банком России ключевой ставки не слишком позитивны для акций девелопера, но никто и не говорит, что это должно случиться до завершения этой недели. Акция восстановилась к 742 руб., но велика вероятность консолидации в пределах 730-750 руб.

Под давлением акции «Норильского никеля» из-за новостей о переоценке влияния аварии на месторождениях на производственные планы и стратегию по добыче. Тут же появились и разговоры о том, что эмитент может сократить дивидендные выплаты. Естественно, что это не прибавляет оптимизма в бумаге, которая падает к 22908 руб. и способна вернуться к мартовскому минимуму около 21866 руб.

Доллар вечером почти не движется и торгуется около 72,81 руб., сохраняя за собой узкие рамки колебаний в пределах 72,50-74,00 руб. Думается, что раз с первой атаки не ушли в область 70,50, значит, не так уж это и интересно отдельным инвесторам. Если вдруг Штаты в ближайшее время выступят с программой налогов и дадут баксу шанс бурно дорожать, в паре с рублем доллар динамично вернется выше 74,00. Евро стоит 86,55 руб. и продолжает углублять снижение, новая цель продаж смещается к 85,50.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»