ПСБ: Финансовые результаты Энел Россия по итогам 2020 года

Энел Россия представила финансовый отчет по итогам 2020 года по МСФО, который в целом оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала снижение выручки вследствие продажи Рефтинской ГРЭС, а также сокращения выработки электроэнергии и слабой ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ), однако увеличила прибыль из-за низкой базы предыдущего года.

Выручка за отчетный период составила 44,0 млрд руб. (-33,1% г/г), EBITDA – 9,0 млрд руб. (-41,1%), EBIT – 5,5 млрд руб. (+94,7% г/г), чистая прибыль – 3,6 млрд руб. (рост в 4 раза).

Снижение выручки обусловлено продажей Рефтинской ГРЭС, а также сокращением выработки и падением цен реализации электроэнергии на фоне теплой погоды в начале 2020 года, пандемии коронавируса, усиления со стороны гидрогенерации из-за высокого притока воды в водохранилища.

EBITDA снизилась вслед за выручкой. Это снижение было частично компенсировано эффектом от сокращения затрат.

EBIT значительно увеличилась по сравнению с низкой базой 2019 года с учетом единоразового эффекта убытка от обесценения основных средств в 2019 году в результате реклассификации внеоборотных активов Рефтинской ГРЭС.

Чистая прибыль выросла вслед за EBIT, а также благодаря снижению чистых финансовых расходов на 44%.

Мы нейтрально оцениванием представленные результаты Энел Россия. Ключевым фактором, оказывающим влияние на котировки акций компании, являются дивиденды. Энел Россия перенесла выплату дивидендов 2021 года на 2023 год, на 2022 год сохранила план по выплате 3 млрд руб. Решение о переносе выплаты дивидендов является негативным моментом и, на наш взгляд, бумаги Энел Россия в ближайшие 2 квартала будут слабее рынка и могут продолжить снижение к 0,7 руб./акция.

Но в долгосрочной перспективе акции по-прежнему остаются интересными за счет фокусирования компании на ВИЭ. Плюс Энел Россия все же не отказывается совсем от выплаты дивидендов. Так, в 2022 году будут выплачены 3 млрд руб. (дивидендная доходность около 10,3% от закрытия котировок в понедельник), а в 2023 году - 5,2 млрд руб. (дивидендная доходность около 17,9%). В перспективе это один из лучших результатов в секторе.

Считаем, что в случае более глубокого снижения котировок Энел Россия к уровням 0,7 руб./акция откроется удачная тактическая возможность для покупки ее акций.

ПАО «Промсвязьбанк»