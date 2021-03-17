«Открытие»: Индекс МосБиржи на хорошем объеме переписал рекордный пик выше 3600 п.

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Resеarch».

Индекс МосБиржи по итогам торгов во вторник, 16 марта, вырос на 0,15% до 3589,83 п. В ходе торговой сессии был сформирован новый рекордный максимум 3602,18 п. Объем торгов в основной секции составил 125 млрд рублей по сравнению с 110 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС вырос на 0,57% до 1555,74 п.

Три отраслевых индекса выросли и пять упали. Финансовый сектор вырос на 2,14% во вторник и на 26,9% с начала года (лучший результат в 2021 г.) благодаря росту более чем на 5% акций TCS Group. Расписки «технологичного» банка на МосБирже достигли максимума на уровне 4625 рублей. На благоприятном внешнем и внутреннем фоне бумага отыгрывает позитивный взгляд на перспективы со стороны экспертного сообщества после публикации на прошлой неделе сильных итогов 2020 г. и решения временно приостановить выплату дивидендов. Отраслевой индекс «Химии и нефтехимии» снизился во вторник на 0,6% и стал аутсайдером дня. «Префы» НКНХ упали по итогам дня более чем на 4% (вес в отраслевом индексе 5,2%), «обычка» (вес 12,6%) подешевела на 1%. С начала марта Отраслевой индекс «Химии и нефтехимии» упал на 1,63% и пока является единственным в красной зоне в первом месяце весны.

Из 45 акций индекса МосБиржи 22 подорожали и 22 потеряли в цене. Акции «Яндекса» внесли наибольший весовой вклад в рост индекса (+3,5%). Акции TCS Group продемонстрировали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+5,7% на 18:50 мск).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 16,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,6 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 52,5 трлн рублей.

Самая яркая история дня была связана с «Норильским никелем». Компания опубликовала базовый сценарий снижения производственной программы 2021 года вследствие аварий на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский». По оценке компании, производственный прогноз может снизиться на 35 тыс. тонн никеля (15% от ранее утвержденного прогноза), 65 тыс. тонн меди (16% от прогноза) и на 22 тонны — металлов платиновой группы (более 20% от прогноза). «Норникель» ранее планировал в 2021 году выпустить 220–230 тыс. тонн никеля, 390–410 тыс. тонн меди и 105–111 тонн платиноидов. Компания планирует полностью восстановить добычу на рудниках в течение 3–4 месяцев, если не произойдут дополнительные задержки, вызванные интенсивностью водопритока. Согласно базовому прогнозу, рудник «Октябрьский» (объем добычи — 5 млн тонн руды в год) постепенно восстановит добычу во второй половине апреля — мае. Начало восстановления добычи на руднике «Таймырский» (4,3 млн тонн руды в год) намечено на начало июня, его полное восстановление займет около месяца. При этом менеджмент Норильского дивизиона не исключает риска дополнительной задержки в реализации намеченного плана из-за высокой интенсивности потоков воды и геологическими условиями в месте устройства перемычек. В то же время «Норникель» подчеркнул, что риск потери запасов и сокращения срока их службы отсутствует.

Как отметил главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов, главной неприятностью для компании могла бы быть частичная или полная потеря запасов из-за затопления. Однако менеджмент заверил, что этого точно не случится. В то же время снижение производственных планов для ГМК не критично и с высокой вероятностью будет компенсировано благоприятной конъюнктурой на основных рынках сбыта. По нашим оценкам, при сохранении сложившихся к сегодняшнему дню средних цен на никель, медь и платиноиды, даже с учетом заявленного сокращения производства, по итогам 2021 года «Норникель» может нарастить EBITDA примерно на 20% по сравнению с прошлогодним результатом. Конечно, если бы не проблемы с рудниками, динамика могла бы быть вдвое лучше, но даже в сегодняшних реалиях расчетный форвардный дивиденд за текущий год в рамках имеющегося акционерного соглашения может быть близок к 2500 руб.

Внешний фон

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, поскольку инвесторы сконцентрировались на экономическом восстановлении, посчитав, что второй день подряд падать на том, что ряд стран приостановили использование вакцины AstraZeneca — это уже излишне. Как отметил ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку акций Алексей Корнилов, приостановка использования вакцины является превентивной мерой. Страны хотят убедиться, что возникшие редкие случаи нежелательных побочных эффектов не связаны с конкретной вакциной. Другие страны, включая Великобританию, Канаду и Австралию продолжают использовать вакцину. Также Всемирная организация здравоохранения по-прежнему рекомендует вакцину от AstraZeneca к использованию, считая ее безопасной и эффективной. Учитывая, что помимо вакцины от AstraZeneca есть еще несколько активно используемых вакцин, то это не окажет большого влияния на глобальный процесс вакцинирования.

Напомним, Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Исландия, Дания и Норвегия приостановили использование вакцины, произведенной компанией AstraZeneca из-за беспокойств по поводу образования тромбов после укола. При этом Европейское агентство лекарственных средств заявило, что тесно сотрудничает с AstraZeneca. На основании 11 млн доз вакцины AstraZeneca, введенных людям можно сделать вывод, что количество тромбоэмболических событий у вакцинированных не выше, чем у населения в целом.

В итоге панъевропейский индекс EuroStoxx 600 вырос на 0,8%. Лидерами роста были акции автомобилестроителей и компаний сектора недвижимости. Энергетический сектор был в аутсайдерах.

Цены на нефть довольно существенно падали третий день подряд. Североморский сорт Brent дешевел на 1,3% до $67,95/барр. Давление на рынок нефти оказывают слухи о том, что Китай покупает у Ирана около 1 млн баррелей в день находящейся под американскими санкциями нефти. Поток иранской нефти в КНР в последние недели усилился и вытесняет импорт из таких стран, как Норвегия, Ангола и Бразилия. Это осложняет усилия ОПЕК+, которая добивается баланса на рынке.

Акции NatWest Group теряли в цене около 2%, поскольку Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании обвинило банк в том, что он в течение 5 лет до 2016 года не контролировал должным образом движение средств по счету компании Fowler Oldfield. Речь идет о сумме в 264 млн фунтов стерлингов, которые были депонированы на счете ныне несуществующей Fowler Oldfield, ликвидированной в 2016 г. после серии полицейских расследований. Регулятор предупредил, что размер штрафа в отношении NatWest не имеет ограничений.

В США депозитарные расписки автопроизводителя Volkswagen подскочили до рекордного максимума $35. На Xetra цена акции подскакивала до 309,4 евро. CEO компании Volkswagen заявил о желании догнать и обогнать основного конкурента в электромобилях — Tesla.

«Volkswagen очень серьезно относится к теме трансформации в сторону электромобилей. В своих планах группа имеет очень широкую линейку электромобилей (около 50 моделей), которые должны начать выпускаться к 2025 году. Volkswagen также имеет один из крупнейших бюджетов предназначенного для индустриального перехода на выпуск электромобилей в размере 20 млрд евро до 2030 года. Таким образом, заявление от Volkswagen это, возможно, свидетельство о наступлении новой эпохи серьезной конкуренции среди производителей электромобилей, где ранее на голову выше других находилась Tesla. Напомним, что в группу компаний Volkswagen помимо VW входят хорошо известные марки: Audi, Porsche, Lamborghini, Ducati и другие», — отметил Алексей Корнилов.

Американские фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику.

Dow Jones -0,4% до 32830 п. (с начала года +7,3%),

S&P 500 +0,12% до 3973,6 п. (с начала года +5,8%),

NASDAQ +1% до 13599 п. (с начала года +5,5%).

Индекс широкого рынка рос 6-й торговый день кряду. 6 из 11 секторов индекса S&P 500 демонстрировали позитивную динамику. Технологические акции росли во главе с Apple и Microsoft. На фоне снижения доходностей казначейских облигаций (10-летние бумаги 1,606%) технологические гиганты стали главным драйвером для S&P 500. Также росли компании сектора недвижимости и здравоохранения. Под давлением были промышленный, финансовый и энергетический секторы. При этом акции Boeing и Goldman Sachs были в лидерах падения.

Розничные продажи в США упали на 3% м/м в феврале, что оказалось значительно хуже прогнозов (-0,5% м/м). Рынок преимущественно проигнорировал эту статистику, поскольку причина снижения — экстремальные холода в последнем месяце зимы. Спад был временным. К тому же январские цифры были существенно пересмотрены в сторону повышения с +5,3% м/м до +7,6% м/м. Участники рынка позитивно оценивают розничные продажи по итогам всех месяцев второго квартала на фоне подписанного Байденом пакета «Спасение Америки» в размере $1,9 трлн.

Центральное место в фокусе участников рынка по-прежнему занимает публикация в среду итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США. Рефляционные торговые стратегии выиграют, если Федрезерв будет и дальше придерживаться тактики невмешательства в рост доходностей на долговом рынке. В настоящий момент уровень инфляционной безубыточности на горизонте 5 лет (спред между 5-летними нотами Казначейства США и 5-летними TIPS) достиг 2,635%. Это максимум с 2008 года. Показатель следует интерпретировать следующим образом: рынок ожидает, что в среднем на 5-летнем горизонте инфляция будет 2,635%, то есть выше целевого уровня ФРС 2%.