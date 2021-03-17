Минфин РФ сегодня планирует размещение ОФЗ на 60,2 млрд руб. На фоне ослабления аппетита к риску ЕМ на глобальных рынках по итогам дня ждем роста доходности ОФЗ до 5 б.п.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник рублевые облигации торговались в боковом диапазоне. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседаниями Центробанков США и России на этой неделе. Слабая статистика по розничным продажам и промышленному производству в США за февраль немного охладила опасения инвесторов по ускорению инфляции в связи с принятием нового пакета бюджетных стимулов на 1,9 трлн долл. Доходность UST-10 консолидировалась около 1,6% годовых.

Минфин РФ сегодня планирует разместить на аукционах три выпуска ОФЗ на общую сумму 60,2 млрд руб. Инвесторам будут предложены ОФЗ с фиксированным купоном срочностью 4 и 10 лет, а также инфляционные ОФЗ-ИН 52003 с погашением в июле 2030 г. Минфин объявил лимиты размещения по всем трем выпускам. Тем самым ведомство стремится повысить конкуренцию за новые бумаги и снизить объем премии к вторичному рынку. С учетом давления аукционов Минфина на вторичный рынок ОФЗ, а также на фоне ослабления склонности к риску на глобальных площадках сегодня доходность 10-летнего бенчмарка ОФЗ-ПД 26235 может вырасти до 6,96% годовых.



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