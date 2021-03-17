«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Русала

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум. Однако удержать занятую высоту бенчмарку не удалось. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции TCS (+3,87%). В числе аутсайдеров на фоне коррекции производственных планов из-за последней аварии оказался Норникель (-4,40%). Пара USD/RUB достигла минимума с июля прошлого года на отметке 72,50.

Русал (+0,37%) отчитается за 2020 год по МСФО. Ожидается сокращение выручки на 9%, до $8,7 млрд, при снижении EBITDA на 18%, до $880 млн, с прибылью $810 млн. Ранее компания сообщала об уменьшении продаж алюминия на 6%, до 3,92 млн тонн. Между тем цена на алюминий за год выросла с $1500 до $2200 за тонну, притом что рентабельным для компании остается уровень вблизи $1600. Долговая нагрузка Русала по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась, но на фоне высоких продаж во втором полугодии она могла опуститься к 5-6х EBITDA. Консенсус-прогноз по бумагам компании предполагает уровень 53 руб. на горизонте 12 месяцев, что подразумевает потенциал роста 20%.

Рубль продолжил укрепление. Курс USD/RUB пока не вышел из коридора 72-75. Рубль рос на фоне снижения инфляционных рисков в США. ФРС по итогам мартовского заседания, вероятнее всего, оставит ставку без изменений и даст прогноз по инфляции. Совдир Банка России обсудит вопросы монетарной политики в эту пятницу, 19 марта. В СМИ публикуются спекуляции о повышении ставки до 6% к концу года. Однако мы не видим на валютном и денежном рынках признаков ухудшения ситуации, которые вызвали бы необходимость экстренного ужесточения денежно-кредитной политики. Укрепление рубля, на наш взгляд, свидетельствует о том, что инвестсообщество также не ждет повышения ставки.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон спокоен. Центральное международное событие — заседание ФРС США. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 72,50-73,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3550-3600 пунктов.