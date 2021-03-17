«Фридом Финанс»: В фокусе — заседание ФРС

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 16 марта американские фондовые площадки завершили преимущественно в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,16%, до 3963 пунктов, Dow Jones снизился на 0,39%, NASDAQ вырос на символические 0,09%. Выраженную положительную динамику продемонстрировали телекомы (+0,93%) и ИТ-компании (+0,79%). Хуже рынка выглядели сектора энергетики (-2,83%), промышленности (-1,44%) и финансов (-1,13%). Переток капитала из акций «роста» в компании «стоимости» приостановился вследствие фиксации доходности трежерис на уровне 1,61% в преддверии заседания ФРС.

Ford Motor (F: -5,4%) заявила, что, если дефицит полупроводниковых материалов сохранится в течение первого полугодия 2021 года, это может обусловить снижение скорректированной EBIT на $1-2,5 млрд.

Global Media & Entertainment намерена увеличить долю в медиакомпании iHeartMedia (IHRT: +11,1%) с 7,8% до 49,99%.

Fulgent Genetics (FLGT: +4,9%) заключила контракт с CDC на проведение масштабного геномного исследования вируса, вызывающего COVID-19.

17 марта мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать смешанную динамику. Ключевое событие дня — заседание ФРС. Консенсус-прогноз не предполагает изменения ставок и планов по приобретению активов по итогам заседания. При этом аналитики отмечают риски, обусловленные следующим противоречием. С одной стороны, долгосрочное (до 2023 года) сохранение ставок на текущем уровне обеспечивает благоприятные макроэкономические перспективы и сдерживает повышение долговой нагрузки бизнеса, что ведет к снижению безработицы. С другой — низкие ставки открывают возможности для фактического разгона инфляции. В качестве одной из сдерживающих мер ФРС может поднять ставку на избыточные резервы (IOER), составляющую в настоящее время 0,1%, но некоторые аналитики отмечают, что до этого IOER необходимо опуститься ниже.

Опубликованный вчера отчет по розничным продажам указал на снижение этого показателя в феврале на 3% после январского роста на 7,6%, что оказалось хуже ожиданий (-0,5%). Среди причин снижения — эффект высокой базы из-за январских стимулов и неблагоприятные погодные условия в США в феврале. В марте ожидается восстановление роста продаж благодаря стимулирующим выплатам объемом $1400 в рамках пакета помощи американской экономике, а также под влиянием эффекта низкой базы.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Китайский CSI 300 повысился на 0,42%, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng снизились на 0,02%. Европейский EuroStoxx 50 держится у нулевых отметок.

Аппетит к риску возрастает. Ставка по 10-летним трежерис остановилась на 1,61%. Фьючерс на нефть марки Brent колеблется выше $68. Золото подросло до $1730.

Мы ожидаем, что в ходе предстоящих торгов S&P 500 может достичь 4000 пунктов.

17 марта будут опубликованы данные о строительстве новых частных жилых домов в США. В статистику не войдут данные о строящихся гостиницах, мотелях, домах престарелых или общежитиях. Также в статистику не включаются мобильные жилые постройки. Консенсус-прогноз предполагает незначительное снижение объемов строительства в феврале по сравнению с январскими показателями.

17 марта китайский онлайн-маркетплейс Pinduoduo Inc. (PDD) представит результаты за четвертый квартал 2020 года. Консенсус-прогноз предполагает выручку выше $19 млрд (+78,7% г/г) и EPS (по GAAP) на уровне $0,63 (+58,4% г/г). В качестве ключевых позитивных факторов должны выступить увеличение числа пользователей платформы, а также рост среднего чека. Прибыль сохранится в отрицательной зоне ввиду высоких маркетинговых расходов. Принимая во внимание сильную отчетность сопоставимых компаний в сегменте e-commerce, мы ожидаем, что Pinduoduo может продемонстрировать результаты выше ожиданий. Оптимистичные прогнозы уже частично отражены в текущей цене акций PDD. Хотя актуальная оценка компании ниже исторических максимумов, она превышает оценки конкурентов.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 84 из 100, что, однако, по-прежнему отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Обеспокоенность в отношении негативных последствий пандемии COVID-19 продолжает ослабевать благодаря массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка способен продолжить импульсное движение, если инвесторы будут удовлетворены итогами заседания ФРС. Индикаторы RSI и MACD продолжают указывать на силу «быков». Ближайшим сопротивлением выступает психологически значимый уровень 4000 пунктов.