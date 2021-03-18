«Фридом Финанс»: В роли защитных активов выступают бумаги Ленты, X5 и Магнита

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Основные зарубежные площадки сегодня демонстрируют осторожный настрой. Индексы торгуются либо нейтрально, либо в красной зоне. Рынок ждет решения по ставке ФРС и в особенности – заявлений о том, как регулятор будет сдерживать рост реальных ставок в экономике. Сильнее всех на открытии торгов в США снижается Nasdaq (-0,6%). В Европе снижение не превышает 0,5%, Азия закрылась на нейтральной волне, индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets отскочил вниз на 1%.

Товарные рынки тоже встали на паузу. Нефть торгуется около $68, не решаясь пока повторить поход на отметку $70. Сегодня торги идут в диапазоне $67,2-68,9. Растущий импульс был прервал сообщениями МЭА о том, что начало сырьевого суперцикла маловероятно и что спрос на нефть выйдет на уровни 2019 года не раньше 2023 года. Поддержкой для котировок стали новости о падении недельных запасов в США (на 1 млн баррелей вместо ожидаемого роста на 2,7). На этом фоне нефть еще может в ближайшие две сессии занять верхнюю часть диапазона 68-70.

Российский рынок сегодня заметно проседает. Это следствие заявлений президента США Джо Байдена о грядущих мерах против российского руководства. Рынок пока не знает, какого масштаба санкции будут введены, поэтому РТС на новостях теряет более 3%, что случается с ним нечасто. Последний раз сопоставимые распродажи были в конце декабря. Рынок отошел ниже 1500 пунктов, но позднее частично отыграл вверх. На фоне новых заявлений от ФРС рынок может существенно вырасти в четверг, вновь подойдя ближе к 1550 пунктам.

Рублевый индекс Мосбиржи теряет не так сильно в весе, как РТС, вследствие падения рубля, который смягчил удар. Тем не менее рынок шагнул на 90 пунктов вниз от своих недавних максимумов и сейчас держится вблизи уровней начала недели – немногим выше 3500 пунктов. В четверг, если не появится подробностей о санкциях, будет преобладать восходящая динамика.

Акции дешевеют единым строем, явных аутсайдеров сегодня нет, что говорит о синхронном выходе инвесторов из бумаг вслед за индексами. Вероятнее всего, наибольшую активность при распродаже показали нерезиденты. Из числа растущих сегодня бумаг выделяются ретейлеры Лента, X5 и Магнит, которые дорожают на 3,8%, 2,5% и 2,2% соответственно. Инвесторы могут искать в этих бумагах защиты от инфляции на фоне ожиданий того, что ставка ЦБ пока не изменится, а рубль из-за санкций сменит тренд на нисходящий. Из перечисленных наиболее перспективно на среднем горизонте смотрятся расписки X5 Retail group. Потенциал восстановления в бумагах в этом квартале может превышать 2800 рублей (+10%).

На валютном рынке картина не в пользу рубля, что в основном связано с угрозами введения санкций. Доллар подорожал к вечеру более чем на 1 рубль, евро на 1,2 рубля. Ожидание оптимистичной риторики от ФРС может вернуть доллар уже в четверг в диапазон 73-73,5, а евро соответственно в коридор 87-87,5.