ИАЦ «Альпари»: Рубль ослаблением отреагировал на заявления Байдена

В среду, 17 марта, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,08%, до 73,64 руб., евро/рубль — на 1,70%, до 88,22 руб., фунт/рубль — на 1,66%, до 102,92 руб.

Рубль подешевел к иностранным валютам на европейской сессии после резкого высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского президента Владимира. Путина. Штаты обвинили Москву в новом вмешательстве в американские выборы в ноябре 2020 года и хотят ввести новые санкции за попытки помочь переизбранию на пост главы государства Дональду Трампу и якобы помешать Байдену на президентских выборах.

Российский рубль упал по отношению к доллару на 1,49%, до 74,22 руб. Снижение нефтяных котировок и укрепление доллара усилили давление на рубль.

Нефть подешевела после публикации отчета Минэнерго США (увеличение запасов на 2,5 млн баррелей). Доллар торговался в плюсе в ожидании решения FOMC, а также высокой доходности 10-летних облигаций США (1,67%).

После заседания FOMC и пресс-конференции Джерома Пауэлла рубль частично отыграл потери. Доллар подешевел по всему рынку. Курс доллара снизился с 74,22 руб. до 73,55 руб.

Пауэлл заявил, что ФРС будет поддерживать экономику столько времени, сколько потребуется. Задействует все инструменты для стимулирования экономики (печатный станок продолжит работать). Ожидает в этом году временного повышения инфляции более чем на 2%.

В четверг, 18 марта, на торгах в Азии нефть находится в минусе на уровне $67,40 за баррель. Торги по рублю открылись небольшим снижением. Пара доллар/рубль поднялась до 73,83 руб., евро/рубль – до 88,26 руб. Заседание FOMC прошло, доходность казначейских облигаций не снижается. Доллар пытается перехватить инициативу. Если цена на нефть восстановится до $68,16, то пара доллар/рубль останется торговаться ниже 74 руб. за доллар. В рамках коррекции ожидается умеренное снижение до уровня 73,40 руб. за доллар.

Фондовый рынок

В среду российский рынок закрылся в минусе, тогда как индекс S&P500 повысился на 0,29%, до 3974,1 пунктов. По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 2,28%, до 3507,91 пункта, индекс РТС — на 3,81%, до 1493,66 пункта. Курс доллара повышался до 74,22 руб.

Российские акции подешевели из-за роста санкционных рисков после слов президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине и решений министерства торговли США по экспортным ограничениям против РФ.

Фьючерсы на российские индексы торгуются в небольшом минусе. После таких высказываний рынку потребуется несколько дней, чтобы прийти в себя и возобновить рост за американскими индексами. Чтобы санкционная тема отошла на второй план, индексу МосБиржи необходимо вернуться к уровню 3545, индексу РСТ — к 1508 пунктов. В этом случае рынок снова переключится в активную фазу роста по тренду, а покупателям будет проще отбивать потери.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»