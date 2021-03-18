ПСБ: Рассчитываем на повышение индекса МосБиржи в четверг

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В среду коррекционные настроения на мировых рынках ослабли. Способствовали улучшению настроений итоги заседания ФРС. Так, регулятор ожидаемо сохранил неизменной ключевые параметры своей политики (диапазон ключевой ставки остался на уровне 0%-0,25%, объемы выпуска гособлигаций – по 80 млрд долл. в мес., ипотечных бумаг – по 40 млрд долл. в месяц). Однако пересмотрел свои прогнозы по экономике на 2021 год в большую сторону, причем заметно. Так, ФРС теперь ждет роста ВВП США на 6,5% (против 4,2% ранее), а инфляции – на 2,4% (против 1,8% по итогам декабрьского пересмотра). «Подвинуты» вверх и ориентиры по общей и базовой инфляции по 2022-2023 годы. Вместе с тем, по-прежнему большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС не склонны повышать ставку ранее 2023 года. Кроме того, глава ФРС Дж. Пауэлл заявил, что видит высокую вероятность заметного ускорения экономики США уже в ближайшей перспективе на фоне реалиазции программы стимулов и вакцинации. Причем, несмотря на ожидания ускорения инфляции в ближайшие несколько месяцев, параметры стимулирующей политики регулятор пересматривать не намерен.

Заявления Федрезерва позволили отодвинуть на второй план рост долларовых ставок и ухудшение тональности американской статистики (вчера, вслед за розничными продажами и пром. производством, вышедшими днем ранее, разочаровали и данные по числу разрешений на строительство и закладок новых домов, упавшие более чем на 10%). В результате индексы Dow Jones IA (+0,6%) и S&P500 (+0,3%), отыграли просадку вторника и обновили исторические максимумы.

Утром в четверг на мировых фондовых рынках сохраняется сдержанный оптимизм. Азиатские рынки умеренно растут, отыгрывая новые рекорды американского рынка акций, фьючерсы на основные индексы США – в небольшом «плюсе», указывая на то, что позитив от ФРС в целом учтен. На товарных рынках преобладают умеренно негативные настроения, вызванные дальнейших ростом доходности «длинных» UST. Мы считаем, что сегодня умеренно позитивный настрой на рынках может сохраниться.

Вчера индекс МосБиржи резко откатился от исторических максимумов, потеряв по итогам торгового дня 2,3%. Продажам, фокусировавшимся в «весовых» нефтегазовом и финансовом секторах, способствовали всплеск санкционных опасений, а также ухудшение внешнего фона. В результате ключевые бумаги «нефтянки» потеряли 2,1%-4,4%, а в аутсайдеры вышли акции Сбербанка (-3,1%). Лучше рынка смотрелся потребительский сектор, где падение акций М.Видео (-3,0%) было нивелировано спросом на акции Х5 (+3,4%), Магнита (+2,0%) и Ленты (+4,7%).

Учитывая нормализацию настроений на мировых рынках и резкое понижательное движение в российских «фишках» накануне, выглядящее неоправданным, сегодня ждем стабилизации ситуации и на российском рынке акций, что позволит индексу МосБиржи перейти к проторговке зоны 3500-3550 пунктов, с попытками возврата в ее верхнюю половину.

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