ПСБ: Доходность 10-летних ОФЗ в ближайшие дни может вырасти до 7,0% годовых

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду доходность 10-летних ОФЗ-ПД 26235 выросла до 6,94% годовых (+4 б.п.). Снижение цен ОФЗ проходило на фоне рост доходности облигаций на глобальном рынке. Доходность UST-10 выросла до 1,66% годовых (+4 б.п. за два дня). Американский Центробанк вчера сохранил целевой диапазон базовой ставки на уровне 0-0,25%, где он находится с марта прошлого года. За данное решение единогласно проголосовали все 17 директоров. При этом число членов ФРС ожидающих повышения ставки в 2023 г. выросло до 7, на декабрьском заседании их было 5. Регулятор повысил прогноз по темпам роста экономики США в 2021 г. с 4,2% до 6,5%. С учетом повышения ожиданий по темпам восстановления экономики UST-10 в ближайшее время скорее всего продолжат расти в доходности, что будет оказывать давление на локальные гособлигации развивающихся стран.

Минфин РФ вчера продал ОФЗ в запланированном объеме на общую сумму 60,2 млрд руб. Суммарный спрос на трех аукционах составил 97,1 млрд руб., премия по доходности по цене отсечения к закрытию вторника составила 4-6 б.п.

С учетом роста доходности облигаций на глобальном рынке и усиления санкционной риторики в отношении РФ, доходность 10-летних ОФЗ в ближайшие дни может вырасти до 7,0% годовых.

ПАО "Промсвязьбанк"