ПСБ: Нефть теряет идеи для роста

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Вопреки ожиданиям, МЭА немного повысило прогноз по мировому спросу на нефть на этот год - до 96,5 млн барр./день. Но при этом отметило, что в новый нефтяной суперцикл не верит из-за рисков роста предложения и высоких запасов. Статистика от Минэнерго вышла отличной от API, показав рост по всем статьям: запасы сырой нефти выросли на 2,4 млн барр., бензинов - на 0,5 млн барр., дистиллятов - на 0,3 млн барр. Загрузка НПЗ поднялась до 76,1%, ожидаемо восстанавливаясь после простоя из-за аномальных холодов февраля. Цены на нефть Brent на этом фоне остаются под давлением. В отсутствие новых идей для роста, мы продолжаем ждать дальнейшего плавного сползания нефти к 65 долл./барр.

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