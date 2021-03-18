«Открытие»: Рубль и рынок пока находятся под влиянием эмоций очередных угроз из США

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Российские активы реагируют как на рост доходностей в США, так и на внешнеполитические риски

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 2,12% до 3513,66 п., а РТС корректировался на 3,4% до 1500,00 п. Перед оглашением итогов заседания ФРС рынки вновь испытывают прежние страхи. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила до 1,66%. Опасения связаны с тем, что ФРС может воздержаться от выражения какой-либо обеспокоенности по поводу роста доходностей и продолжит придерживаться мантры относительно низкой инфляции в длительной перспективе. Локальными факторами для российского рынка выступает нефть, которая уже торгуется вблизи $67,5 за баррель Brent и риски, связанные с публикацией очередного доклада разведки США по вмешательству РФ в выборы 2020 года. Разрез рынка по секторам отражает сложившиеся риски. Сектор нефти и газа теряет 1,8%, металлы и добыча в минусе на 1,3%, а финансы на 1,2%. Растёт потребительский сектор на 1,7%, где инфляция способна повысить выручку розничных сетей. Впрочем, лидерами в секторе потребления являются «Белуга» (+16%) и «Русская Аквакультура» (+8%). X5 Retail Group и «Магнит» прибавляли менее 1,0% и 0,5% соответственно. В акциях ГМК «Норникель» просадка на 1,7%. Бумага потеряла уже более 20% от своего максимума и может реализовать сценарий краткосрочного «медвежьего» тренда.

Производитель алюминия «РУСАЛ» отчитался за 2020 год. Чистая прибыль упала за год на 20,9% до $759 млн, а скорректированная составила $60 млн против убытка годом ранее в размере $270 млн. Нормализованная чистая прибыль уменьшилась на 22,2% до $990 млн. Выручка упала на 11,8% до $8,566 млрд. Долг компании сократился на 14% до $5,563 млрд. Компания отмечает, что глобальный спрос на алюминий в 2020 году упал на 1,7% до 63,9 млн тонн с ростом объёмов производства на 2,3% до 65,3 млн тонн. Лидерами в составе индекса МосБиржи были X5 Retail Group, «Юнипро», «ФосАгро», Mail.ru Group и «ПИК». Слабее всех оказались «Сургутнефтегаз», ГМК «Норникель», «Алроса», «Роснефть» и «Интер РАО».

Рубль слабел на фоне предъявления счёта президентом Джо Байденом

Рубль слабел на фоне роста ставок в США и усиления внешнеполитических рисков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4985 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,30% на день, 4,40% на неделю и выросли до 4,70% на месяц. Динамика ставок больше говорит о том, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку без изменений, хотя на рынке мнения аналитиков заметно разделились. Впрочем, остаётся подождать пару дней и мы узнаем, какая цель для регулятора является основной – сдерживание инфляции или стимулирование экономического роста. Минфин РФ проводит очередные аукционы ОФЗ. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26235 с погашением 12 марта 2031 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу при спросе 35,33 млрд рублей и средневзвешенной доходности 6,96% годовых. Впрочем, о возможных действиях и бездействии ЦБ РФ, а также результатах аукционов ОФЗ можно пока забыть. Президент США Джо Байден заявил в интервью ABC, что президент РФ заплатит за вмешательство в выборы в США в 2020 году. Конкретная сумма не называется, но, пожалуй, это одно из первых конкретизированных высказываний в адрес главы российского государства. Таким образом, торговля в рубле вновь возвращается в режим реагирования на высказывания политических фигур, что носит предсказуемо хаотичный характер. В глобальном контексте индекс доллара повышался на 0,1% до 91,95 п. CAD, NZD и AUD теряли от 0,2% до 0,4% против американской валюты. Соответственно, слабость рубля является логичным отражением внешней ситуации, а очередные заявления из США лишь усиливают глобальную тенденцию. Впрочем, на рынке уже многие высказывают мнение о том, что объём и содержание рестрикций стали столь обширные, что просчитывать их влияние на курс становится бесполезным занятием. К 15:15 мск:

USD-RUB – 73,77 (+1,27%),

EUR-RUB – 87,76 (+1,17%),

EUR-USD - $1,19 (-0,01%),

GBP-USD - $1,389 (-0,01%),

USD-JPY – 109,2 (+0,19%).

Автомобилестроители удерживают европейские рынки от более глубокой просадки

Европейские индексы торговались преимущественно в минусе. Сектор базовых материалов возглавлял падение, а рост продолжился в автомобилестроении. Акции Volkswagen отыгрывают планы компании по массовому выводу моделей с электрической тягой. Бумаги BMW повышались более чем на 5%. Компания ожидает значительный рост финансовых показателей в текущем году. Впрочем, если смотреть текущую низкую базу, то обещание компании не кажется напрасным. В феврале количество регистраций автомобилей в Евросоюзе и Великобритании упало на 20,3% до 850,17 тыс. Положительная динамика наблюдалась только в Ирландии, где число регистраций выросло на 4,9%. По самой марке BMW снижение продаж составило 13%. Оценка инфляции в еврозоне оставлена на уровне 0,9% и 1,1% по базовым показателям. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6767,30 п. (-0,53%),

DAX - 14560,65 п. (+0,02%),

CAC 40 - 6040,92 п. (-0,24%).

Международное энергетическое агентство отрицает новый супер цикл в нефти

Международное энергетическое агентство ожидает, что восстановление мирового спроса на нефть к уровню 2019 года произойдёт не ранее 2023 года. В 2024 году потребление может достичь 104,1 млн бар. в сутки. Самое неприятное в том, что к 2025 году спрос так и не восстановится в развитых странах. Возможно, что такой прогноз связан с увеличением доли электротранспорта и соответствующим снижением потребления топлива. Фактически отчёт МЭА говорит об отсутствии ожиданий очередного супер цикла в нефти. Хотя пока остаётся неясным, как отрасль будет справляться с будущим спросом на фоне резкого падения инвестиций в последние годы. Если же говорить о текущем спросе, то он вполне удовлетворяется, тем более, что в Европе процесс вакцинации явно затянется из-за приостановки использования препарата AstraZeneca. К 15:15 мск:

Brent - $67,63 (-1,11%),

WTI - $64,25 (-0,94%),

Золото - $1727,4 (-0,20%),

Медь - $9025,76 (+0,55%),

Никель - $16105 (-0,28%).

Доходности вновь растут и всё внимание американских инвесторов обращено на ФРС

Центр по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями в США заявляет о том, что уже 15% населения США полностью вакцинированы. Белый дом заявляет о скромных ожиданиях первой встречи госсекретаря США Энтони Блинкина и советника по национальной безопасности Джэйка Салливана с китайскими представителями. Встреча состоится в четверг, но каких-либо совместных заявлений не предполагается. Однако всё это является историями второго плана. Главное состоит в том, что доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила до 1,67% перед итоговым заявлением ФРС. Фьючерсы на основные индексы США проявляли традиционную в этом случае реакцию. Dow Jones может открыться ростом на 0,1%, а вот NASDAQ показать просадку на 1,15%. Главным вопросом остаётся позиция ФРС по росту доходностей. Председатель Джером Пауэлл может как успокоить рынок, так и усилить его беспокойство. Вопрос инфляции далеко не единственный в связи с программами стимулирования. США предстоит найти источники финансирования бюджетного дефицита текущего года в размере $4,2 трлн. ФРС покроет его лишь на $960 млрд в рамках текущей программы покупки казначейских обязательств на $80 млрд в месяц. Также вышла статистика по рынку жилья. В феврале падение новых строительств составило 10,3% до 1,42 млн в годовом пересчёте, а число разрешений на строительство упало на 10,8% до 1,68 млн в годовом пересчёте. Вновь отметим, что падение, скорее всего, связано с суровой погодой февраля. Также темой ближайших дней может стать старт обсуждения налоговых инициатив президента Джо Байдена. Для фондового рынка это одна из чувствительных тем, так как могут появиться предложения на повышение налогов на доходы от инвестиций. Российский рубль и рынок пока находятся под влиянием эмоций очередных угроз из США.

АО «Открытие Брокер»