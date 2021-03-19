«Фридом Финанс»: Рынки оценивают итоги заседания ФРС

Пильгунова Анна, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 17 марта американские фондовые площадки завершили преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,29%, до 3974 пунктов, Dow Jones прибавил 0,58%, NASDAQ вырос на 0,40%. Лидерами роста стали сектора циклических потребительских товаров (+1,41%) и промышленности (+1,12%). Слабую динамику продемонстрировал сектор коммунальных услуг, просев на 1,63%. По итогам заседания ФРС регулятор сохранил «бычий» настрой, на что рынки отреагировали с оптимизмом. Вчерашняя слабая реакция ставок по 10-летним трежерис сегодня сменяется на резкий рост до 1,7%.

Застройщик Lennar Corporation (LEN: +13,8%) опубликовал сильные квартальные результаты и объявил об амбициозных планах.

Энергетическая компания NRG Energy (NRG: -17,7%) отозвала предыдущие целевые показатели на 2021 год и представила предварительные оценки ущерба от урагана Uri в Техасе.

Провайдер кибербезопасности CrowdStrike Holdings (CRWD: +6%) продемонстрировал квартальные результаты выше ожиданий. Компания продолжает наращивать клиентскую базу, вытесняя более мелких конкурентов.

17 марта мировые фондовые площадки показали положительную динамику на фоне обсуждений, проводимых на заседании ФРС, которое стало самым ожидаемым событием последних дней. Как и ожидалось, регулятор принял решение не менять текущую политику, оставив ключевую ставку на прежнем уровне и сохранив планы по приобретению активов. Ставка на избыточные резервы (IOER) – 0,1% — также не подверглась изменениям.

Хотя прогнозы по основным показателям были пересмотрены в сторону повышения (по темпам роста ВВП в 2021 году с 4,2 до 6,5%, по уровню безработицы с 5 до 4,5%), Джером Пауэлл отметил, что экономика США пока далека от полного восстановления, которое в значительной степени будет определяться ходом вакцинации. Ключевое изменение — это смена стратегии ФРС: теперь вместо прогнозов регулятор будет ориентироваться на фактическое подтверждение роста экономики, о котором будет свидетельствовать позитивная динамика уровней инфляции и безработицы. После заседания регулятора ставка по 10-летним трежерис слегка просела, но уже сегодня подскочила до 1,7%, а кривая доходности становится более крутой. Фондовый рынок отреагировал на риторику ФРС положительно, что может стать поводом для коррекции.

Опубликованные 17 марта данные о строительстве новых частных жилых домов в США оказались ниже ожиданий. Показатель за февраль составил 1,4 млн новых домов, отражая негативный тренд второй месяц подряд.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Китайский CSI 300 повысился на 0,80%, японский Nikkei 225 прибавил 1,01%, гонконгский Hang Seng подрос на 1,21%. Европейский EuroStoxx 50 растет на 0,44%.

Аппетит к риску возрастает. Ставка по 10-летним трежерис повышается до уровня 1,7%. Фьючерс на нефть марки Brent опустился до $67. Золото держится около $1733.

Мы ожидаем, что в ходе предстоящих торгов S&P 500 будет торговаться в коридоре 3925–3975 пунктов.

18 марта будут представлены еженедельные данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице США за прошлую неделю (прогноз 700 тыс. против фактических 712 тыс. неделей ранее). Также будет опубликован индекс производственной активности от ФРС Филадельфии за март (прогноз 23,0 против 23,1 в феврале).

18 марта Nike Inc. (NKE) опубликует финансовые результаты за третий квартал 2021 финансового года. Консенсус-прогноз FactSet предполагает рост выручки на 9,2% г/г, до $11,01 млрд, и повышение EPS на 43% г/г, до $0,76. Поддерживающим фактором для Nike стал рост онлайн-продаж на фоне пандемии. Компании удалось своевременно разработать эффективную цифровую экосистему: интернет-продажи за последние месяцы выросли во всех регионах. Снижение расходов SG&A, обусловленное жестким управлением операционными издержками, а также эффективность маркетинговых расходов, вероятно, обеспечат улучшение операционной маржи в отчетном периоде. В качестве рисков мы рассматриваем слабый розничный трафик в собственных офлайн-магазинах Nike, давление на оптовый сегмент, а также рост затрат в цепочках поставок.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 83 из 100, что, однако, по-прежнему отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Обеспокоенность в отношении негативных последствий пандемии COVID-19 продолжает ослабевать благодаря массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка продолжил движение к историческим максимумам, но импульс угасает. Вероятна краткосрочная консолидация. Ближайшим сопротивлением выступает психологический уровень 4000 пунктов.