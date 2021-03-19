ПСБ: Лента может провести SPO и выплатить первые дивиденды

Лента может провести SPO и выплатить первые дивиденды

В четверг Лента провела День инвестора, где сообщила, что рассматривает SPO для увеличения free float и возможность выплаты первых дивидендов. Компания планирует увеличить выручку вдвое - до 1 трлн рублей в 2025 году и сохранить уровень долговой нагрузки не выше текущего уровня. Сохраняем умеренно-позитивный взгляд на акции и рекомендуем «Держать» - целевой диапазон 280 руб. за акцию, потенциал роста 5%.

Один из российских ритейлеров Лента провела сегодня День инвестора, где сообщила, что рассматривает SPO для увеличения free float. Лента провела IPO в феврале 2014 г. на сумму 952 млн долл., а также два SPO год спустя на сумму 225 и 150 млн долл. В настоящее время в свободном обращении находятся 21,04% акций. Одним из приоритетов размещения компания обозначила улучшение состояния ликвидности. В презентации также говорится о дивидендах как о способе аллокации капитала, но сроки первых выплат и дивидендная политика не уточняются.

Лента планирует увеличить выручку вдвое - до 1 трлн рублей в 2025 году с 445 млрд руб. по итогам 2020 г. Она рассчитывает, что поднять продажи на 550 млрд рублей за пять лет получится за счет темпов роста LFL продаж выше уровня инфляции, а также за счет развития сегмента e-grocery и нового формата магазинов у дома. При этом компания собирается удерживать рентабельность EBITDA выше 8%. По итогам 2020 года рентабельность EBITDA выросла до 8,8% с 8,1% в 2019 году, а сама EBITDA увеличилась на 15,8%, до 39,315 млрд руб.

Ключевым моментом в стратегии является то, что компания отходит от формата развития только крупных магазинов и планирует развивать более мелкие форматы - магазины у дома. На конец декабря под управлением Ленты было 254 гипермаркета и 139 супермаркетов общей торговой площадью более 1,5 млн кв.м. Также к 2025 г. Лента планирует занять более 10% российского рынка продаж через интернет (e-grocery). По итогам 2020 г. объем выручки онлайн-сегмента компании вырос в 6 раз, до 6,3 млрд руб. По результатам января-февраля доля e-grocery в совокупной выручке ритейлера составляет 3,5% (1,4% в 2020 г.).

Суммарно в стратегии есть весьма амбициозные цели, такие как удержать позиции наиболее прибыльного ритейлера в России и стать игроком №1 или №2 на рынках или в сегментах присутствия Ленты. Учитывая планы компании по развитию мелкомасштабных магазинов и увеличению доли в сегменте онлайн продаж, стратегия может быть достижимой, т.к. это позволит увеличить узнаваемость бренда, а также выстроить конкурентную стратегию по отношению к другим крупным ритейлерам. Однако, несмотря на достижение в 2020 г. целевого уровня рентабельности EBITDA, смена модели компании с большой вероятностью повлечет дополнительные издержки и снижение операционной продуктивности.

Мы считаем изменения, предложенные в стратегии, оправданными, поскольку иначе компания превратится в нишевого игрока и не сможет конкурировать с более крупными ритейлерами. Мы ожидаем, что при старте реализации стратегии, рентабельность EBITDA Ленты снизится, но в перспективе восстановится. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Ленты. Компания является крупнейшей сетью гипермаркетов и четвертым по выручке ритейлером в России, а также по мультипликаторам P/E (11,05) и EV/S (0,53) оценивается ниже средних значений по сектору — 20,15 и 0,57 соответственно. В ожидании дивидендной политики рекомендуем «держать» - целевой диапазон 280 руб. за акцию, потенциал роста 5% от текущей цены.

ПАО «Промсвязьбанк»