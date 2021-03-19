«Фридом Финанс»: Компании нефтегазового сектора перешли к снижению

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

На зарубежных торговых площадках наблюдается разнонаправленная динамика. С одной стороны рынки позитивно восприняли сигналы ФРС США, с другой скачок доходности казначейских облигаций в «штатах» вновь провоцирует коррекционные настроения. Итогом заседания ФРС стало декларирование отсутствия опасений регулятора относительно роста инфляции, хотя прогноз показателя был повышен до 2,4% в 2021 г против предыдущего прогноза 1,8%. Но и существенно повышен прогноз экономического роста США в 2021 г с 4,2% до 6,5%. Японский Nikkei повысился на 1,01%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,51%.

Котировки нефти корректируются. Апрельский фьючерс на МосБирже торгуется вблизи $65,2/баррель Brent. Важным фактором для сырьевых активов вообще и для нефти в частности стал скачок доходности 10-летних казначейских облигаций до 1,75% на торгах четверга, это спровоцировало небольшое укрепление доллара (до 91,8 п. по DXY) и фиксацию прибыли в нефти.

Российский рынок акций в четверг показывает разнонаправленную динамику по индексу МосБиржи. К концу дня бенчмарк вблизи нулевой отметки (на момент 18.00 мск). РТС из-за ослабления рубля снижается на 0,3%.

«Татнефть» ао и ап, «ЛУКОЙЛ», «Новатэк» ао теряют более 2%. В лидерах роста «ТМК» ао, ГДР «Х5 Group», «Магнит», «МКБ», «РУСАЛ». Чистая прибыль МКБ за 12 месяцев 2020 года по МСФО увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30 млрд руб. Согласно отчетности HeadHunter Group прибыль за 4 квартал 2020 года по МСФО выросла на 19,5% - до 852 млн рублей. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в 2020 году снизилась в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 197,6 млрд рублей.

Рубль выглядит относительно устойчиво при текущем снижении более чем на 4% котировок Brent. Поддержкой выступает мартовской налоговый период. По отношению к закрытию предыдущей торговой сессии (73,64 рубля за доллар) российская валюта теряет 50 коп. В паре с евро отечественная валюта теряет около 20 коп, котировки вблизи 88,4 руб./евро. Индекс МосБиржи будет оставаться под давлением, но уровень 3500 п. выглядит сильной поддержкой. Рубль будет тяготеть к диапазону 73,7-74,8 руб./$ и 88-89 руб./евро.