ПСБ: РУСАЛ представил в среду финансовые результаты за 2020 г.

РУСАЛ представил в среду финансовые результаты за 2020 г. Ключевые показатели компании ожидаемо продемонстрировали отрицательную динамику г/г вследствие падения цен на алюминий в первой половине прошлого года. Однако во втором полугодии, на фоне восстановления мирового спроса на цветные металлы, компании удалось увеличить EBITDA по отношению к аналогичному периоду 2019 г. и показать чистую прибыль, как за счет основного бизнеса, так и благодаря дивидендам от НорНикеля. Мы оцениваем представленные результаты как позитивные и ожидаем в дальнейшем улучшения основных финансовых показателей компании. Мы повышаем целевой уровень до 58 руб. за акцию, рекомендация – «покупать».

Выручка РУСАЛа по итогам 2020 г. сократилась на 11,8% и составила 8,56 млрд долл. Скорректированная EBITDA Группы снизилась чуть меньше, на 9,8% г/г (до 871 млн долл.) благодаря уменьшению себестоимости производства алюминия (-7% г/г). Отрицательная динамика ключевых финансовых показателей РУСАЛа была обусловлена резким ухудшением конъюнктуры мировых рынков цветных металлов, спровоцированным пандемией Covid-19 и введенными в большинстве стран карантинными ограничениями. Кроме того, на финансовые результаты Группы за 2020 г. понижающее давление оказал эффект высокой базы 2019 г., когда РУСАЛ реализовывал избыточные накопленные запасы из-за санкций. В целом по итогам года средняя отпускная цена на алюминий упала на 6%, объемы реализации алюминия сжались также на 6%.

Чистая прибыль РУСАЛа за отчетный период снизилась на 22,2% г/г и составила 990 млн долл. При этом сокращение убытков от разовых факторов (в частности, эффекта налоговой переоценки, а также изменения стоимости доли в НорНикеле), позволила компании зафиксировать скорректированную чистую прибыль в размере 60 млн долл. против убытка в 270 млн долл. годом ранее.

Чистый долг компании по итогам года снизился на 14% до 5,563 млрд долл., что улучшило показатель чистый долг/ EBITDA с 6,7х в 2019 г. до 6,4х в 2020 г.

Отметим, что гораздо более оптимистичными выглядят данные за 2-е полугодие. Так, падение выручки РУСАЛа замедлилось до 8,5% г/г, а EBITDA выросла на 49% г/г благодаря уверенному восстановлению мировых цен на промышленные металлы и снизившейся на 8,5%, в том числе благодаря ослаблению рубля, снижению себестоимости производства алюминия. Стоит добавить, что позитивное влияние на финансовый результат оказало и увеличение средней премии цен реализации до 151 долл./т (против 141 долл./т – в 1П2020 г.), указывающее на повышение спроса со стороны покупателей. В результате чистая прибыль компании возросла до 1,066 млрд долл., а скорректированная чистая прибыль составила 123 млн долл., компенсировав убытки первого полугодия благодаря обозначенным выше факторам.

РУСАЛ также прогнозирует, что устойчивый спрос на первичный алюминий в текущем году сохранится: в компании ожидают повышения потребления на 5-6%.

Мы оцениваем представленную отчетность как сильную, отразившую повышение эффективности компании (снижение издержек, дальнейшее сокращение чистого долга) и подтверждающую операционную устойчивость бизнеса. Мы ждем, что средняя биржевая цена на алюминий вырастет на 11% в 2021 г. и составит 1930 долл./т, что станет ключевым фактором дальнейшего улучшения финансовых показателей РУСАЛа в текущем году. В целом отчетность РУСАЛа и наш позитивный долгосрочный взгляд на конъюнктуру рынков промышленных металлов позволяет повысить целевую цену по акциям до 58 руб., рекомендация – «покупать».

ПАО «Промсвязьбанк»