ПСБ: Активизация коррекционных настроений

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Попытки ФРС и ее руководителя Дж. Пауэлла успокоить инвесторов относительно сохранения мягкой денежно-кредитной политики продолжительное время хватило ненадолго. Уже в четверг рыночные настроения ухудшились на фоне продолжающегося ралли в доходностях американских казначейских облигаций, где 10-летние бумаги достигли максимума с января 2020 года, поднимаясь в район 1,75%. Опасения относительно роста инфляции в США и того, что ФРС все же придется пойти на более ранее повышение ставки, чем прогнозирует сам регулятор (большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС ожидают повышения ставки не ранее 2023 года), активизировали коррекционные настроения на американских рынках, способствовав существенной просадке основных индексов. И если Dow Jones IA, успев в ходе сессии обновить исторический максимум, потерял лишь 0,5%, то падение S&P500 и NASDAQ Comp. составило 1,5% и 3% соответственно. Единственным сегментом в США, оказавшимся способным противостоять негативным тенденциям и продемонстрировать рост, стал банковский сектор.

Также фактором давления выступает ситуация с распространением коронавируса в Европе. Опасения, что третья волна пандемии окажет существенное сдерживающее влияние на восстановление европейской экономики на фоне необходимости ужесточения карантинных ограничений и задержек в процессе вакцинации, способствуют активизации продаж в рисковых активах.

В результате, внешний фон на утро пятницы можно охарактеризовать, как негативный. Азиатские площадки, отыгрывая негативное закрытие в Штатах, теряют в пределах 1,7%. Фьючерсы на основные американские индексы предпринимают слабые попытки к восстановлению, прибавляя до 0,2%. Ближайший фьючерс на Brent стабилизировался после сильного падения днем ранее, удерживая позиции в районе 63,3 доллара за баррель. Из важных событий в ходе дня отметим заседание ЦБРФ и решение российского регулятора по ставке.

По итогам четверга индекс МосБиржи снизился на 0,1%, а основное давление пришлось на нефтегазовый сектор, бумаги которого по итогам торгов понесли потери в пределах 2,2%. Учитывая внешний фон и то, что основное снижение в США и углубление коррекции в ценах на нефть прошли после нашего закрытия, сегодня с утра ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса МосБиржи в диапазон 3450-3500 пунктов. В дальнейшем российский рынок попытается удержать позиции у нижней границы данного коридора. При этом ближе к концу сессии возможны попытки восстановления на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в наших акциях.

На валютной секции Московской биржи сегодня в рамках утренней сессии рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам, после снижения днем ранее. Учитывая внешний фон, ожидаем сохранение парой доллар/рубль позиций в районе 74,3 рубля в начале дня. При этом, в случае попыток восстановления на рынке энергоносителей, в ходе торгов рубль может отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие сессии. Отметим, что мы не ожидаем существенного влияния на динамику рубля со стороны результатов сегодняшнего заседания ЦБ России. При этом, на наш взгляд, в ближайшие сессии доллар продолжит движение в середине диапазона 73-75 рублей.