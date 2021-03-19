«Фридом Финанс»: В фокусе заседание ЦБ и отчетность X5 Retail

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

18 марта торговая динамика была разнонаправленной. На вечерней сессии индекс Московской биржи опустился ниже психологической отметки 3500 пунктов. Лидерами роста на фоне хорошей отчетности и прогноза стали акции HeadHunter (+4,77%). В числе аутсайдеров оказались бумаги ТКС (-3,60%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74,00, несмотря на резкое падение цены на нефть.

X5 Retail (+3,57%) отчитается за 2020 год по МСФО. Выручка достигла 1 929 млрд руб., величина EBITDA может составить 250 млрд руб., консенсус-прогноз по прибыли — 42 млрд. руб. По итогам текущего года выручка может увеличиться на 10%, до 2,1 трлн руб.Рентабельность EBITDA сохранится на уровне 10%, чистая рентабельность — на уровне 2,5%. Среди рисков – продовольственная и общая инфляция, а также регулирование цен на продукты. Влияние этих факторов на бизнес ретейлера оцениваем как умеренное. Сохраняем рекомендацию «покупать», цель: 3 100 руб.на конец года.

Банк России проведет очередное заседание по монетарной политике. Мы ожидаем, что ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне. Причины для ее повышения зреют, но, на наш взгляд, необходимости в экстренном пересмотре нет. Ситуация на денежном и валютном рынке спокойная, и преждевременное повышение ставки только замедлит восстановление экономики. Вероятнее всего, повышения ставки на один шаг можно ожидать в мае-июне.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон спокоен. Однако сильная коррекция нефти может привести к падению котировок бумаг нефтегазового сектора на 2-3%. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 74,00–74,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3450–3500 пунктов.