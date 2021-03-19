ИАЦ «Альпари»: Рубль открылся ростом из-за снижения доходности облигаций США

В четверг, 18 марта, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,90%, до 74,30 руб., евро/рубль — на 0,45%, до 88,62 руб., фунт/рубль — на 0,73%, до 103,66 руб.

Рубль подешевел против иностранных валют на фоне обвала нефтяных котировок. По итогам дня цена на нефть сорта Brent упала на 7,46%, до $62,46 за баррель. Нефтяной рынок оказался под давлением из-за нескольких факторов.

После заседания ФРС США и выступления Дж. Пауэлла участники рынка продолжили распродавать облигации, что вызвало укрепление доллара США.

Пауэлл в среду повторил обещание удерживать процентные ставки около нуля, чтобы сохранить восстановление экономики, даже если инфляция превысит целевой показатель в 2% в этом году.

Инвесторы не верят ФРС, что при растущей инфляции он не станет ужесточать денежно-кредитную политику. В итоге доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 1,74%. Индекс доллара вырос до 91,90 с 91,30.

Другими негативными факторы выступили: увеличение числа заболеваемости коронавирусом в Европе, приостановка вакцинации препаратом AstraZeneca европейскими странами, увеличение запасов нефти в США несколько недель подряд, пессимизм в отношении быстрого восстановления спроса на нефть и нефтепродукты, а также пробой вниз технического уровня $66,50 за баррель Brent.

Несмотря на 10-ти процентное падение цен на нефть, рубль незначительно подешевел к доллару США. На торгах в Азии цена на нефть восстановилась на 1%, до $63,43. После падения рынок сейчас будет дня два корректироваться или консолидироваться в боковом тренде.

Сегодня в начале торгов на Мосбирже открылись ростом по рублю. Курс доллара снизился на 0,12%, до 74,21 руб., курс евро - на 0,19%, до 88,45 руб., курс британского фунта - на 0,40%, до 103,25 руб. Доходность казначейских облигаций снижается, что позитивно для рубля. Если восходящая коррекция по нефти продолжится, то у рубля будет шанс вернуться к уровню 73,60 руб. Для этого нужно пройти уровень 74 руб.

Фондовый рынок

В четверг торги на российском рынке завершились снижением по фондовым индексам. По итогам торгов индекс Мосбиржи опустился на 0,09%, до 3504,85 пунктов, индекс РТС - на 0,33%, до 1488,72 пунктов. Падение индекса РТС было больше из-за ослабления рубля против доллара США до 74,30 руб.

В пятницу торги по фьючерсам открылись ростом. Фьючера на индекс Мосбиржи поднялся до 345650 руб., фьючерс на индекс РТС – до 145440 руб. Повышению котировок способствует укрепление рубля, рост цен на нефть, а также ослабление доллара из-за снижения доходности казначейских облигаций (1,69%).

Если на рынке сохранится положительная динамика по нефти, то перед выходными по индексам можно ожидать коррекции в пределах 1,5%.

Нефть: покупатели пытаются прийти в себя после обвала

В четверг, 18 марта, торги по нефти закрылись в глубоком минусе. Нефть марки Brent подешевела на 7,46%, до $62,46 за баррель. На американской сессии цена снижалась до уровня $61,46.

Так получилось, что обвал на нефтяном рынке вызвали несколько триггеров. После заседания ФРС США и выступления Дж. Пауэлла участники рынка продолжили распродавать облигации. Доходность 10-ти летних гособлигаций США подскочила до 1,74% годовых. Она в свою очередь повысила спрос на доллар и заставила инвесторов уходить из рисковых активов.

Другой причиной падения нефтяных котировок может быть рост темпов распространения коронавируса в ряде стран и ввод новых ограничений. Ситуация в Европе остается напряженной. Ряд европейских стран прекратили использование вакцины AstraZeneca из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что тяжелый период в борьбе с пандемией коронавируса ожидает страну до середины апреля 2021 года.

Если к этому добавить, что запасы нефти в США увеличиваются несколько недель подряд, то от таких факторов появляется пессимизм в отношении быстрого восстановления мировой экономики, а также спроса на нефть и нефтепродукты. Покупатели стали закрывать длинные позиции по фьючерсам контрактам на нефть. После пробоя поддержки $66,50 падение цен ускорилось на срабатывании защитных стопов.

На торгах в Азии цена на нефть восстановилась на 1%, до $63,43. После падения рынок сейчас будет дня два корректироваться или консолидироваться в боковом тренде. Для стабилизации ситуации на нефтяном рынке цене нужно подняться до отметки $65 за баррель Brent. Это компромиссная цена между продавцами и покупателями.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»