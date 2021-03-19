ПСБ: Цены на нефть Brent растеряли накопленную спекулятивную премию
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent резко обвалились в четверг, опустившись даже ниже ожидаемых нами уровней. Так, сегодня ближайший фьючерс торгуется чуть выше 63 долл./барр., а вчера в течение дня падал более, чем на 9%. Новостных поводов для столь резкого снижения цен не было, но мы это классифицируем как схлопывание накопленной спекулятивной премии в отсутствие идей для дальнейшего роста. Рост опасений относительно дальнейшего восстановления экономики на фоне проблем с вакцинацией и новых ограничений в Европе является лишь дополнительным поводом для выхода из сырья. Тем не менее, снижение пока считаем избыточным, и сегодня рассчитываем на попытку нефти стабилизироваться в районе текущих уровней и, возможно, даже немного подняться - к 65 долл./барр.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.