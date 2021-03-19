Комментарии

ПСБ: Внешний фон на утро пятницы можно охарактеризовать как негативный

Ожидаем сохранение парой доллар/рубль позиций в районе 74,3 рубля в начале дня

Сегодня с утра ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса МосБиржи в диапазон 3450-3500 пунктов

Ожидаем закрепления доходности 10-летних ОФЗ выше 7,0% годовых

Лента (ДЕРЖАТЬ) может провести SPO и выплатить первые дивиденды - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Ключевым моментом в стратегии является то, что компания отходит от формата развития только крупных магазинов и планирует развивать более мелкие форматы. Суммарно в стратегии есть весьма амбициозные цели, такие как удержать позиции наиболее прибыльного ритейлера в России и стать игроком №1 или №2 на рынках или в сегментах присутствия Ленты. Мы считаем изменения, предложенные в стратегии, оправданными, поскольку иначе компания превратится в нишевого игрока и не сможет конкурировать с более крупными ритейлерами. Мы ожидаем, что при старте реализации стратегии, рентабельность EBITDA Ленты снизится, но в перспективе восстановится. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Ленты. В ожидании дивидендной политики рекомендуем «держать» - целевой диапазон 280 руб. за акцию, потенциал роста 5% от текущей цены.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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