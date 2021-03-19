Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 марта: 4 106,6299 руб/1 г золота и 61,2200/1 г серебра ЦБ РФ с 19 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 106,6299 руб.

1 грамм серебра - 61,2200 руб.

1 грамм платины - 2 860,7400 руб.

1 грамм палладия - 6 185,6499 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,3099 р. (0,60%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,13%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,8999 р. (0,59%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 333,4601 р. (5,70%) . dims

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