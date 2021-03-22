ИАЦ «Альпари»: Ястребы вернулись на рынок

Банк России принял долгожданное решение по ключевой ставке. Она повышена с 4,25% до 4,50%. Решение очень позитивно для российского рубля и слабо негативно для рынка акций, это касается дивидендного сегмента. По данным за февраль, в годовом выражении она ускорилась до 5,7% против обозначенной ЦБ цели в 4%. Дальнейшее повышение ставок однозначно не за горами. Оно не станет тормозом экономики на фоне дорогой нефти. В текущем году мы ожидаем рост ВВП в 4%, доллар рубль – 65-67 руб. за доллар, индекс Мосбиржи – 4000 пунктов.

Вчера о резком повышении ключевых ставок с разницей в несколько часов объявили Турция и Бразилия. Бразильский ЦБ увеличил стоимость займов сразу на 0,75 п.п., до 2,75% годовых, удивив рынок, который ждал шага на 0,5 п.п. Жестче ожиданий сработал и ЦБ Турции, поднявший ставку с 15% до 17% годовых (рынок прогнозировал рост до 16%). Инфляция в стране достигла 19% после того, как лира упала на абсолютное «дно» в ноябре прошлого года, достигая 8,3 лиры за доллар против 5,9 до начала пандемии.

«Ястребы» вернулись на рынок. И Банк России, однозначно, будет в общем тренде. И это очень хорошо. Мое мнение, что справедливый уровень ключевой ставки Банка России – 6-7%, и чем быстрей ставка окажется в этом коридоре, тем лучше. Заниженная ключевая ставка – это инфляция, девальвация, долларизация экономики и бегство капитала. Российский рубль при нынешних депозитных ставках перестал быть валютой сбережений. Отсюда бегство граждан на рынок акций, в недвижимость и, конечно, доллар.

Ставки по депозитам и кредитам теперь вырастут на 0,5%-0,75%, потому что ясно – это не разовое повышение, а тренд. На конец 2021 года мы оцениваем диапазон ключевой ставки ЦЮ в 5,5% - 6,0. Ставки по вкладам граждан в 6% - это нормальный уровень, он вернет рублю статус валюты сбережения.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»