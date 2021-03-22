«Фридом Финанс»: Рынки оценивают вероятность новых локдаунов

Георгий Сурков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 18 марта американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 упал на 1,48%, до 3915 пунктов, Dow Jones снизился на 0,46%, NASDAQ скорректировался на 3,02%. Лидерами падения стали сектора энергетики (-4,68%) и ИТ (-2,85%). Позитивную динамику продемонстрировал финансовый сектор, который прибавил 0,56%. Цена на нефть марки Brent рухнула на 6,94%, до $63,28 за баррель. Доходность 10-летних трежерис сегодня до начала торгов демонстрирует незначительный откат до 1,67% после стремительного роста накануне.

Инвестиционно-страховая компания Hartford Financial Services Group (HIG: +18,71%) может быть приобретена крупнейшим по рыночной капитализации страховщиком Chubb, ведущим деятельность в секторе общего страхования, за $23,2 млрд, что может стать первой крупной сделкой в отрасли в 2021 году.

Компания энергетических технологий Enphase Energy (ENPH: -9,36%) накануне возглавила список аутсайдеров на американском фондовом рынке на фоне широкой распродажи в энергетическом секторе, повышенного инфляционного давления и роста доходностей трежерис.

Энергетическая компания PPL Corporation (PPL: +5,96%) объявила о заключении соглашения по продаже крупнейшего предприятия в Великобритании по распределению электроэнергии за £7,8 млрд.

18 марта мировые фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику на фоне очередного глобального скачка заболеваемости COVID-19, что может привести к ужесточению карантинных мер в еврозоне. Важным фактором остается давление на рост доходностей трежерис, что способствует перетоку капитала из акций «роста» в компании «стоимости». Фьючерсный рынок по-прежнему предполагает, что повышение ключевой ставки случится намного раньше, чем заявляет ФРС.

Согласно данным по первичным заявкам на пособие по безработице, опубликованным 18 марта, показатель продемонстрировал рост до 770 тыс. человек, что превышает консенсус экономистов на 70 тыс. и также подогревает темпы коррекции на фондовых площадках.

Опубликованный 18 марта индекс деловой активности ФРС штата Филадельфия подскочил до 51,8 с 23,1 в предыдущем месяце, что является рекордно высоким показателем начиная с 1973 года и указывает на стремительное восстановление американской экономики в производственном секторе.

Сегодня состоится крупная экспирация опционов на фондовом рынке США, что может увеличить объем торгов на бирже ближе к закрытию рынка и оказать давление на котировки.

Азиатские фондовые площадки также продемонстрировали негативную динамику. Китайский CSI 300 скорректировался на 1,96%, японский Nikkei 225 снизился на 1,41%, гонконгский Hang Seng упал на 1,41%. Европейский EuroStoxx 50 растет на 0,29%.

Аппетит к риску возрастает. Ставка по 10-летним трежерис корректируется на 1,93% после сильного ралли накануне. Фьючерс на нефть марки Brent растет до $60,98. Золото держится около $1739.

Мы ожидаем, что в ходе предстоящих торгов S&P 500 будет торговаться в коридоре 3900–3950 пунктов.

19 марта будут представлены еженедельные данные по количеству работающих буровых установок от Baker Hughes. Также будет опубликована статистика от комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по обороту спекулятивных позиций на ряд классов активов: золото, серебро и S&P 500.

18 марта после окончания торгов сильные квартальные результаты опубликовала глобальная логистическая компания FedEx (FDX). Прибыль на акцию превзошла ожидания рынка в $3,14 и составила $3,3. Мы видим значительный потенциал роста индустрии онлайн-коммерции. Выручка этого рынка в 2020 году выросла на 44%, до $861 млрд, что должно позитивно отразиться на будущих доходах FedEx как от воздушных, так и наземных перевозок грузов.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 79 из 100 на фоне угрозы очередной волны COVID-19 и введения новых ограничительных мер в Евросоюзе, но по-прежнему отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Покупатели фиксируют позиции после достижения исторического максимума, вероятна краткосрочная консолидация. Индикатор RSI отступил до нейтрального уровня. Ближайшей значимой поддержкой выступает 50-дневная скользящая средняя на уровне 3860 пунктов.