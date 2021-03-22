ПСБ: Х5 нарастила рыночную долю и может порадовать акционеров рекордной дивдоходностью

Сегодня финансовую отчетность по МСФО представила Х5 Retail Grouр. За счет увеличения LFL продаж, компания показала рост по выручке и EBITDA, а онлайн-сегменты за 4 кв. продемонстрировали 4-кратный рост – до 1% консолидированной годовой выручки. Рекомендованный наблюдательным советом размер дивидендов составил 184,13 рубля на бумагу, что соответствует дивидендной доходности 7%. Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы компании с учетом развития сегмента онлайн-торговли и наращивания рыночной доли. Целевой ориентир 3000 руб./акцию, потенциал роста 14% к текущей цене.

Х5 Retail Grouр, крупнейший в России ритейлер по объему продаж, опубликовала годовой отчет за 2020 г. и 4 кв. По результатам 4 кв. выручка компании выросла на 12,8%, а за год – на 14,1%, до 1 978 млрд руб. При этом выручка онлайн-бизнесов выросла на 362,2% г/г – до 20,1 млрд руб., что составило 1,0% от консолидированной выручки за 2020 год. Рост совокупной выручки компании был обусловлен наращиванием продаж в сопоставимых магазинах (LFL) на 5,1% г/г и ростом среднего чека на 13,3% г/г, несмотря на снижение трафика на 7,2% г/г. В плюс показателям Х5 сыграло и увеличение торговой площади магазинов на 8,3% г/г, а также реконструкция существующих.

Показатель операционной эффективности, EBITDA, увеличилась в 4 кв. на 13%, до 59 млрд руб. Рентабельность составила 11,1%, что сопоставимо с 4 кв. прошлого года. По годовым данным также наблюдается рост EBITDA – на 15%, до 244 млрд руб. Рентабельность также осталась практически неизменной, на уровне 12,3%.

Чистая прибыль по итогам квартала выросла более чем в 3 раза до 1,7 млрд руб. после убытка в 0,9 млрд руб. в 4 кв. 2019 г. Годовая прибыль также выросла – в 1,5 раза, до 28 млрд руб.

Чистый долг на конец года увеличился на величину сопоставимую операционным результатам (11,5%) – до 242 млрд рублей, а соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,24х против 3,28х годом ранее (1,67х против 1,71х по МСФО 17 – является существенным для дивидендной политики).

Результаты Х5 за 4 кв. оказались хуже консенсус-прогноза: 2,7 млрд рублей по чистой прибыли вместо ожидаемых 9 млрд руб., 32,6 млрд руб. по EBITDA против 35,7 млрд руб. консенсуса и 6,2% по рентабельности EBITDA против 6,8% (все показатели по МСФО 17). Результаты не дотянули до консенсус-прогноза на фоне роста общих и административных расходов, связанных с пандемией. Это в совокупности с повышенной промо активностью в IV квартале оказало давление на чистую прибыль.

Ключевым моментом, способным нивелировать чуть более слабые результаты 4 квартала, мы считаем новость по финальным дивидендам. Так, наблюдательный совет X5 Retail Group рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 110,49 рубля на GDR, в сумме - 30 млрд рублей. Вопрос о дивидендах будет рассмотрен на годовом собрании акционеров 12 мая. С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных в декабре 2020 г., общий объем выплат за год достигнет 50 млрд рублей, или 184,13 рубля на бумагу, что составляет 176,4% чистой прибыли по МСФО 16, и соответствует рекордной дивидендной доходности в 7%.

Дивидендные выплаты с 2020 года производятся 2 раза в год, и базой для расчета является денежный поток, а не чистая прибыль (ранее payout ratio был установлен на уровне 25% от чистой прибыли). Коэффициент чистый долг/EBITDA должен быть на уровне ниже 2,0х (по МСФО 17) и не выше в том числе по итогам года. Стратегия X5 на 2021-2023 годы также предусматривает рост дивидендов в абсолютном выражении.

На фоне высокого роста выручки X5 продолжила наращивать долю рынка (12,8% в 2020 году по сравнению с 11,5% в 2019 году), опережая по темпам роста ближайших конкурентов. Также компания имеет развитую сеть логистики и диверсифицированную систему магазинов, что позволило ей в период пандемии быстро адаптироваться и сохранить бесперебойную работу. Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы компании с учетом развития сегмента онлайн-торговли и наращивания рыночной доли. Оцениваем долгосрочный целевой ориентир компании с учетом рекомендованных дивидендов на уровне 3000 руб./акцию, что дает потенциал роста 14% к текущей цене.

ПАО «Промсвязьбанк»