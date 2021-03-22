ИАЦ «Альпари»: За неделю индекс РТС упал на 4%

Российский фондовый рынок в пятницу оказался в «красной» зоне. Сработал и эффект финала недели, и весь биржевой негатив, накопившийся за последние дни. Индекс МосБиржи упал к 3460 пунктам и может отойти к 3450 пунктам далее. За пять торговых дней - не самых простых, - рублевый индикатор упал на 2,8%. Это, впрочем, ему не помешало обновить рекордный максимум на уровне 3602 пункта. Индекс РТС снизился к 1469 пунктам и может торговаться в рамках 1450-1480 пунктов. За неделю валютный индикатор упал на 4%.

В минусе почти весь нефтегазовый сектор, что закономерно после распродажи в нефти ранее. Слабо выглядят бумаги «Башнефти» и «Новатэка», незначительно лучше ситуация в акциях «Лукойла».

Акции «Магнита» остаются среди рыночных фаворитов. Бумага взяла цель роста на 5400 руб., новый ориентир располагается в области 5450-5500 руб. Здесь весь абсолютно логично, формируется новый виток восходящего тренда.

Очень и очень сомнительное решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку в реинфляционных целях, но с возможностью убить весь еле живой внутренний спрос сегодня стабилизировало рубль. Думается, что на внутреннем рынке работают и институциональные инвесторы, продавая доллары в пользу рубля, иначе как бы «россиянин» устоял на ногах после обострения санкционных угроз, вероятной ссоры Москвы с Вашингтоном и обвала в нефти более чем на 7%? Чудес не бывает, в валютной секции тем более.

Доллар США к вечеру стоит 74,15 руб. и может двигаться в пределах 73,80-74,50 руб., пока его колебания так жестко контролируются. При нормальных рыночных реакциях гринбек еще утром ушел бы к 76-77 руб. Евро стоит 88,16 руб. и остается в коридоре 88-89 руб. За неделю курс доллара вырос на 1,15%. Евро поднялся на 0,5%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»