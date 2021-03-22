ПСБ: Финансовая отчетность Акрона по итогам 4 кв. и 2020 года

Сегодня финансовую отчетность по МСФО представил Акрон. Результаты оказались неплохими, учитывая сложности в мировой экономике в 2020 году. Цены на минеральные удобрения в течение трех кварталов оставались на многолетних минимумах и лишь к концу 2020 года начали восстанавливаться. При этом снижение курса национальной валюты удерживало показатель EBITDA от сильного падения.

По итогам года выручка компании выросла на 4% г/г за счет снижения курса национальной валюты на 11% г/г и увеличения объемов продаж на 3% г/г. В январе-сентябре 2020 года цены на удобрения находились на многолетних минимумах, но в конце года резко выросли вслед за спросом, что способствовало улучшению финансовых показателей компании по итогам 4 кв., когда выручка поднялась на 34% г/г.

EBITDA компании показала сильный рост по итогам 4 кв. 2020 года на 79% г/г, составив 11,2 млрд руб., до 33%. Рост рентабельности EBITDA обусловлен улучшением экономической конъюнктуры в конце года.

По итогам года EBITDA снизилась на 1% г/г, составив 35 млрд руб., также на 2 пункта г/г уменьшилась рентабельность EBITDA до 29%. Падение данного показателя сдерживалось валютными факторами.

Чистая прибыль в 4 кв. выросла в три раза г/г, до 7,8 млрд руб. за счет прибыли по курсовым разницам в размере 7,8 млрд руб. По итогам года чистая прибыль снизилась на 11% г/г за счет убытка по курсовым разницам в размере 11 млрд руб., а также по операциям с производными финансовыми инструментами в размере 3,3 млрд руб.

Капитальные вложения в 2020 году сократились на 6% г/г за счет высокой базы 2020 года, когда завершались проекты модернизации аммиака в Дорогобуже.

Свободный денежный поток по итогам 2020 г. снизился на 11% г/г и составил 8,2 млрд руб., что объясняется увеличением оборотного капитала на 2,1 млрд руб.

Чистый долг по состоянию на конец 2020 г. составил 99,6 млрд руб. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA выросло до 2,82х за счет снижения EBITDA и роста чистого долга на фоне переоценки валютных обязательств.

В общей сумме за 2020 год на дивиденды было направлено 228 млн долл. При этом на 2021 год Акрон перенес выплату на конец года с целью снижения долговой нагрузки, но ориентир по объему выплат (не менее 200 млн долл.) сохранился. Считаем, что Акрон продолжит оставаться сильной дивидендной историей, а доходность останется на уровне 8,5%.

В целом, мы неплохо оцениваем результаты Акрона по итогам года. С начала 2021 года цены на удобрения продолжают расти на фоне повышенного спроса. Мы полагаем, что это поддержит финансовые результаты Акрона в 1 кв. Сохраняем умеренно-позитивный взгляд на акции Акрон с целевым уровнем 6638 руб./акцию, рекомендация – «держать».

ПАО «Промсвязьбанк»