«Фридом Финанс»: В начале недели рубль продолжит укрепляться

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые фондовые рынки завершают неделю в подавленном настроении. Индексы снижаются вслед за новостями о начале третьей волны пандемии в Европе: Германия зафиксировала максимальный прирост заболевших с конца января, Париж и северные районы Франции на месяц ужесточили карантин. В итоге индексы США теряют до 1%, Европа до 1,5%. Азиатские площадки закрылись утром с падением в тех же пределах.

Нефтяные котировки на минимумах с начала месяца вблизи $63 за баррель. Предыдущая сессия завершилась обвалом цены Brent на 7%. Это самое сильное снижение внутри одного дня с июня 2020 года. На пятничной сессии падение продолжилось, но в среднем не превышает 1%. Помимо новостей из Европы на котировки давят новости о сокращении поставок в Индию из Саудовской Аравии. Власти страны заявили, что текущие цены на рынке завышены. На следующей неделе стоит ожидать отскока нефти вверх в диапазон $65-66.

Индекс РТС снижается третью сессию подряд. Дневной минимум составил немногим выше 1460 пунктов. Позднее рынок отыграл около 10 пунктов, вернувшись за двухмесячную линию поддержки. Пока оснований для дальнейшего падения нет. С начала следующей недели рынок, вероятнее всего, будет поступательно двигаться вверх к 1500 пунктам.

Индекс Мосбиржи тоже сохраняет нисходящую динамику, однако признаки разворота уже видны. Рублевый индикатор российского рынка акций держится к концу дня в диапазоне 3470-3480 пунктов, что немногим ниже уровня закрытия четверга. Возврат выше отметки 3500 возможен на ближайших двух сессиях. Этому будет способствовать отскок на сырьевых площадках.

Волатильность на рынке сегодня выше средних значений. Среди растущий акций выделяются Русал (+2,7%), МКБ (+2,6%), Татнефть (+4,5%). Падают Башнефть (-3,1%), Мечел (-3,1%), ТМК (-2,2%), Лента (-2%). Инвесторы ребалансируют свои портфели, продавая преимущественно нефтегазовые фишки и покупая бумаги с повышенным дивидендным доходом. Драйвером для этого послужило сегодняшнее решение по ставке ЦБ в пользу роста до 4,5%.

На валютном рынке заметно укрепляется рубль, что отчасти связано с разворотом ставки, а также с коррекцией после нескольких предыдущих падений. Доллар отскочил от недельного максимума в районе 74,5 вниз до 73,7 и к вечеру удерживается немногим выше 74. Евро в моменте сегодня стоил 88,75, но после новостей о ставке упал вниз более чем на рубль. К концу дня пара EUR/RUB держится около 88. На фоне отскока в нефти в начале следующей недели мы, скорее всего, увидим продолжение роста рубля. Доллар и евро могут в понедельник потерять более 50 копеек.