Аналитики банка «Открытие» прокомментировал решение о повышении ключевой ставки

По итогам заседания 19 марта Совет директоров Банка России принял решение увеличить ключевую ставку на 0,25 п. до уровня 4,5%, уточнив, что «денежно-кредитные условия остаются мягкими и с момента предыдущего заседания существенно не изменились». При этом Банк России отметил произошедший рост доходностей ОФЗ: так, эти значения для 3-х и 5-л бескупонных ОФЗ находятся на уровнях 6,1 и 6,7% соответственно — выше как текущих, так и ожидаемых темпов инфляции. Рост доходностей с момента предыдущего заседания составил более 70 б.п., отмечает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

– Банк России принял данное решение под воздействием роста внутреннего и внешнего спроса, которые опережают динамику восстановления предложения, а также из-за роста инфляционных ожиданий населения. Действующие ограничения в отношении выездного туризма также способствуют более высокой инфляции, перенаправляя спрос населения на внутренний рынок. Банк России не уточил новые параметры прогноза инфляции, отметив, однако, что она вернется на уровень 4% к середине 2022 г. с учетом проводимых мер.

Регулятор отдельно упомянул возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях с учетом фактических данных по инфляции и экономической динамике. С учетом того, что в пресс-релизе и на конференции Э. Набиулинной тема проинфляционных рисков, роста инфляционных ожиданий и необходимости неотложной корректировки параметров денежно-кредитной политики прошла «красной линией», инфляционная угроза оценивается весьма высоко и поэтому можно ожидать дальнейшего роста ключевой ставки уже на ближайшем заседании. Учитывая значительный уровень инфляции (5,7-5,8% г/г) и доходностей ОФЗ, нельзя исключать и изменение ключевой ставки на размер, превышающий минимальный шаг. Последующая траектория ключевой ставки продолжит определяться динамикой наиболее устойчивых компонент инфляционной динамики и уровнем ставок. Если исходить исключительно из сложившегося уровня доходности по ОФЗ и его исторического спреда к ставке RUONIA, которая выступает операционным ориентиром денежно-кредитной политики Банка России, постепенное повышение ставки до уровня 5,5%, соответствующего середине нейтрального диапазона, выглядит вполне вероятным.

В условиях негативного влияния роста ставок на темпы экономического роста, остается открытым вопрос может ли замедлить траекторию изменения ключевой ставки снижение текущих темпов инфляции и, если да, то каким оно должно быть. Исходя из пресс-релиза, можно констатировать, что в текущих реалиях ужесточение денежно-кредитной политики может продолжиться и в условиях снижения годовых темпов роста инфляции, если оно будет соответствовать плановому прогнозу регулятора. Траектория ожидаемого замедления инфляции и соответствующий ей коридор изменения ключевой ставки, возможно, станет известен на следующем заседании, когда будет представлен обновленный макроэкономический прогноз.

Произошедший и теперь неизбежный будущий рост ключевой ставки будет трансформироваться в рост ставки по депозитам населения, прежде всего наиболее популярной срочности: от полугода до года и чуть больше года. Рост безрисковой кривой доходности ОФЗ уже отразился и на росте ставок для корпоративного сектора, особенно для наиболее надежных заемщиков, которые привлекают капитал с минимальными к ОФЗ спредами. Кредитные ставки для населения при этом могут быть затронуты в меньшей степени. Ставки по ипотеке пока по-прежнему заякорены на действующую госпрограмму льготной ипотеки. Ставки по кредитам без обеспечения могут существенно не измениться, поскольку в меньшей степени определяются стоимостью фондирования банков, и в большей степени — надбавками за риск. Эти надбавки — на фоне ожидаемого роста экономики, доходов населения и снижения безработицы — должны сокращаться.

Финансовые рынки слабо отреагировали решение Банка России. После небольшого укрепления курс доллара сохранился на уровне 74 рубля спустя час после публикации решения ЦБ РФ, а потом начал ослабление. Доходности 3-х летних ОФЗ, свопов к ключевой ставке остались без изменений. Индекс Мосбиржи после решения Банка России снизился на 0,3%, однако данное движение, вероятно, отражало динамику цен на нефть марки Brent, нежели стало следствием решения ЦБ РФ.