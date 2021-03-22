Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 марта: 4 140,8301 руб/1 г золота и 62,2800/1 г серебра ЦБ РФ с 20 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 140,8301 руб.

1 грамм серебра - 62,2800 руб.

1 грамм платины - 2 855,5801 руб.

1 грамм палладия - 6 214,1001 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,2001 р. (0,83%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0600 р. (1,73%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,1600 р. (0,18%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,4501 р. (0,46%) . dims

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