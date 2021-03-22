«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность застройщиков

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс Московской биржи упал ниже 3500 пунктов. Лидерами роста на фоне небольшого отскока цены на нефть стали акции Роснефти (+2,26%). В аутсайдеры попали бумаги Башнефти (-5,56%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74,00.

Банк России повысил ключевую ставку. Реакция рынка на это решение была спокойной. Важно, что регулятор отметил вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики с учетом динамики инфляции, которая, по всей видимости, продолжит ускоряться в этом году. С высокой вероятностью ключевую ставку будут поднимать и дальше, если инфляция достигнет 6%. В ближайшее время можно ожидать роста ставок по кредитам и всплеска спроса на ипотеку.

ЛСР (+3,57%) отчитается за 2020 год по МСФО. Выручка девелопера достигла 118 млрд руб., EBITDA прогнозируется на уровне 25 млрд руб. с прибылью 11 млрд. Ожидается, что по итогам текущего года выручка может увеличиться на 7%, до 127 млрд руб.

ГК ПИК (+3,57%) представит отчетность за ушедший год по международным стандартам. Выручка застройщика достигла 371 млрд руб., включая 341 млрд руб. от реализации недвижимости. При этом EBITDA, согласно прогнозу, будет на уровне 79 млрд руб., а прибыль составит 52 млрд руб. Стоимость активов компании на конец года была равна 917 млрд руб. Портфель проектов оценивается в 630 млрд руб. Повышение ключевой ставки ЦБ вызовет скачок отложенного спроса на ипотеку во втором квартале, поскольку стоимость ипотечных кредитов вырастет в пределах 0,5 п.п. По итогам первого квартала объем продаж может составить 100 млрд руб.

Торговая идея: МТС (+0,22%), спек. покупка, цель: 335 руб. Акции оператора связи выступают защитным инструментом на случай коррекции, техническая картина указывает на разворот вверх.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон нейтрален. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 74,00-74,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3450-3500 пунктов.