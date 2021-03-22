ПСБ: В начале недели продажи в рисковых активах преобладают

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках текущей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов на мировых рынках.

На рынках продолжат преобладать опасения относительно динамики американских казначейских облигаций, которые в пятницу установили максимумы более чем за год. Данное движение проходит на росте инфляционных ожиданий, вызванных существенным объемом нового пакета помощи американской экономике. Инвесторы опасаются, что в сложившейся ситуации ФРС все же придется пойти на более ранее сворачивание мягкой денежно-кредитной политики, чем прогнозирует сам регулятор (большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС ожидают повышения ставки не ранее 2023 года). На текущей неделе способствовать росту доходности облигаций в США может размещение двух-, пяти- и семилетних облигаций. Данная ситуация может продолжить оказывать давление на мировые рынки.

Плюс к этому, инвесторы вновь обратили внимание на динамику распространения коронавируса в Европе, где страны, на фоне третьей волны, вынуждены идти на продление или ужесточение карантинных мер. Это приводит к росту опасений относительно динамики восстановления экономики европейских стран и, соответственно, мировой, что может негативно повлиять на динамику рисковых активов.

Среди достаточно скудного блока макроэкономической статистики внимание инвесторов будет приковано к предварительным данным по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые будут опубликованы в среду. При этом, ситуация с карантинными ограничениями в Европе может способствовать слабым данным из региона, что ухудшит отношение инвесторов к рисковым активам. Плюс к этому отметим публикацию статистики по рынку недвижимости и заказам на товары длительного пользования в ВВП США.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как негативные. Несмотря на отступление доходности американских казначейских облигаций от локальных максимумов, продажи в рисковых активах преобладают. Так, в Азии большинство площадок демонстрирует снижение, а аутсайдером выступает рынок Японии (-2%) на фоне слабых данных по индексу опережающих индикаторов. Несмотря на общий негативный настрой, в Китае наметился рост (+0,9%). Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия пятницы. На рынке энергоносителей наблюдается умеренное снижение, однако ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше 64 долларов за баррель.

Учитывая внешний фон ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале сессии. В результате, индекс МосБиржи может отступить ниже 3450 пунктов. В дальнейшем возможны попытоки коррекционного восстановления и отыгрыша рынком части потерь. При этом в рамках текущей недели видим риски отступления индекса МосБиржи к нижней границе диапазона 3400-3500 пунктов.

На валютной секции утром продажи в национальной валюте преобладают. Коррекция в ценах на нефть и ослабление валют развивающихся стран оказывают давление на рубль, в результате чего пара доллар/рубль поднялась в район 74,3 рубля. В дальнейшем ожидаем стабилизации американской валюту у этой отметки, а к концу сессии рубль может отыграть часть потерь. На текущей неделе ожидаем продолжения движения пары доллар/рубль в диапазоне 73-75 рублей. При этом в случае существенного ухудшения внешней конъюнктуры доллар может протестировать его верхнюю границу.