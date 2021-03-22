ПСБ: Нефть пока останется под давлением

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent стабилизировались чуть ниже 65 долл./барр. Ситуация остается напряжённой, и мы не ожидаем возврата интереса спекулянтов к сырью в ближайшее время. Риски роста предложения со стороны американских сланцевиков усиливаются: число буровых установок за минувшую неделю выросло максимальными темпами с января - до 411 единиц. От минимумов августа 2020 г. число буровых восстановилось уже на 70%. Также давит ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе, включая новые ограничения, что неминуемо скажется на спросе на энергоносители. Пиковые с февраля прошлого года уровни доходности американских 10-л. казначейских бумаг также играют против нефти.

Мы полагаем, что Brent будет оставаться в зоне 63-65 долл./барр. в ближайшие дни, рискуя идти ниже в случае ухудшения рыночного сантимента.