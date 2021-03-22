Комментарии

ПСБ: В понедельник с утра продажи в рисковых активах преобладают

Ожидаем сохранение парой доллар/рубль позиций в районе 74,3 рубля в начале дня

Индекс МосБиржи может отступить ниже 3450 пунктов

Для 10-летних ОФЗ на текущую неделю актуальным видим диапазон доходности 7,00 – 7,25% годовых

Х5 Retail Grouр (ПОКУПАТЬ) отчиталась за 2020 г. и рекомендовала рекордные дивиденды - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы компании с учетом развития сегмента онлайн-торговли и наращивания рыночной доли. Оцениваем долгосрочный целевой ориентир компании с учетом рекомендованных дивидендов на уровне 3000 руб./акцию.

Акрон (ДЕРЖАТЬ) представил финансовую отчетность по результатам 4 кв. и итогам 2020 года - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты оказались неплохими, учитывая сложности в мировой экономике в 2020 году. С начала 2021 года цены на удобрения продолжают расти на фоне повышенного спроса. Полагаем, что это поддержит финансовые результаты Акрона в 1 кв. Считаем, что Акрон продолжит оставаться сильной дивидендной историей, а доходность останется на уровне 8,5%. Сохраняем умеренно-позитивный взгляд на акции с целевым уровнем 6638 руб./акцию, рекомендация – «держать».

ПАО «Промсвязьбанк»


16957723 16382094
/ Сибирское Информационное Агентство /
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