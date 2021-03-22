ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю трубы зовут к росту

На прошлой неделе, с 15 по 19 марта, российский фондовый рынок снижался. Индекс МосБиржи за неделю потерял 1,8%, снизившись до 3475,26 пункта, а индекс РТС упал даже на 3%, до 1474,05 пункта. Негативными драйверами для рынка стали падение цен на нефть, новые санкции США против России вместе с опасениями, что санкции также будут распространятся на российский госдолг, а также повышение ключевой процентной ставки ЦБ РФ до 4,5%. Цена на нефть Brent на прошлой неделе обвалилась почти на 7%, нивелировав предыдущий двухнедельный рост, понизившись до $64 за баррель.

Однако на падающем рынке лидерами роста недели стали акции «Трубной металлургической компании» (+13%), депозитарные расписки группы HeadHunter (+9,3%) и золотодобытчика «Селигдар» (+7,1%). Хуже рынка динамику показали акции «НОВАТЭКа» (-6,9%), АФК «Система» (-5,6%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-5,4%).

Акции «ТМК» за неделю выросли на 13%, подорожав до 90,68 руб. за бумагу и показав исторический рекорд роста даже не только за прошлый год, а за последние пять лет. Причина бурного роста заключается в объявленной сделке о покупке «ТМК» 86,54% акций «Челябинского трубопрокатного завода» за 84,2 млрд руб. Таким образом, объединённая компания займёт 40% трубного рынка России. Однако, по требованию антимонопольных органов, «ТМК» придётся продать часть активов, иначе её доля на рынке труб могла бы составить 70%. Для «ТМК» эта сделка также является дополнительным поводом к очистке баланса от убыточных активов. Мы пока не имеем целевой цены и рекомендации по акциям «ТМК».

Акции «НОВАТЭКа» подешевели за неделю почти на 7%, до 1414,4 руб. за бумагу. Возможно, инвесторы фиксировали прибыль на фоне общего падения рынка и на факте уже объявленного размера дивидендов за второе полугодие 2020 года. Совет директоров компании предлагает акционерам одобрить финальный дивиденд за 2020 год в размере 23,75 руб. на акцию, а с учётом уже выплаченного дивиденда за первое полугодие 2020 года совокупные дивиденды за 2020 год составят 35,57 руб. на акцию. Дивидендная доходность по акциям компании составит в итоге 2,5%, это небольшая величина, не позволяющая покрыть растущую инфляцию, что, вероятно, немного разочаровало инвесторов. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 7 мая 2021 года. Наша целевая цена по бумагам «НОВАТЭКа» составляет 1200 руб., рекомендация — «держать».

Мы полагаем, что в течение этой недели индекс РТС может провести торги в коридоре 1460-1500 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне значений 3460-3510 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»