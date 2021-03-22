«Фридом Финанс»: Отчетность ПИК поддержала котировки застройщиков

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Несмотря на продолжающуюся коррекцию нефти, индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,1%, реагируя на консолидацию фондовых площадок США. Снижение американского рынка 19 марта было вызвано новостью о том, что ФРС не планирует продлевать льготные условия формирования резервов под высоколиквидные активы, такие так трежерис. Добавочный уровень левериджа SLR был введен регулятором в прошлом году, на пике кризиса, на срок до конца текущего квартала. По данным Федрезерва, запас капитала у крупнейших банков на 25% выше требуемых в рамках SLR уровней. В целом неожиданностью эта новость не стала. Решение регулятора будет способствовать увеличению требуемой доходности инструментов фондового рынка. По факту наступления ожидавшегося события в ближайшие дни возможна активизация покупок низкодоходных инструментов.

Мечел 19 марта в отчете по форме 20F сообщил, что в январе все соглашения по его кредитам, выданным под гарантии экспортных кредитных агентств (Export Credit Agency, ECA), истекли без погашения. Главный ECA-кредитор Мечела — BNP Paribas. Долг горно-металлургического холдинга перед банком составляет 29 млрд руб., а общий объем задолженности — 33 млрд руб. Представитель Мечела заявил, что компания ведет переговоры о реструктуризации этих кредитов. Реакция рынка на эти новости была сдержанной: обыкновенные акции Мечела подешевели на 2,2%, привилегированные — на 1,6%. ECA-кредиторы имеют право потребовать единовременную выплату долга либо обратить взыскание на залоги, что грозит Мечелу банкротством. Однако наличие этого риска известно рынку. Предположительно, инвесторы рассчитывают, что благодаря росту цен на уголь и металлы, а также усилению рыночных позиций производителей Мечелу удастся реструктуризировать кредиты западных банков. Однако до появления новостей о продвижении переговоров Мечела с BNP на рост акций холдинга рассчитывать не приходится.

Чистая прибыль ГК ПИК по итогам 2020 года составила 86 млрд руб., что существенно превысило рыночные прогнозы. Публикация отчета группы поддержала акции остальных застройщиков. Двукратный рост активов группы во втором полугодии обусловил увеличение чистой маржи до рекордных за 20 лет 23%. При этом ведущую роль в повышении доходов компании сыграл двукратный, до 21,9 млрд руб., рост чистой прибыли от прочей реализации. Успешная отчетность станет поводом для повышения оценки справедливой цены акции ПИКа на 8-15% в зависимости от методики.

Во второй половине дня наиболее вероятно возвращение отечественного фондового рынка в красный сектор. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3415-3540 пунктов. Ориентир для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,20-74,80 и 86,95-89,05 соответственно.