«Фридом Финанс»: Настроения рынка по-прежнему определяются динамикой трежерис

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 19 марта американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 снизился на символические 0,06%, до 3913 пунктов, Dow Jones скорректировался на 0,71%, тогда как NASDAQ вырос на 0,76% на фоне стабилизации доходности трежерис. Акции «роста» отыграли часть понесенных ранее потерь. Лидером роста стал сектор коммуникаций, прибавив 0,8% благодаря подъему акций Facebook. Сектор финансов скорректировался на 1,2%, так как инвесторы фиксировали позиции после ралли.

FedEx (FDX: +6,1%) продемонстрировала квартальные результаты выше ожиданий. Компания расширит сеть приоритетных авиаперевозок, распространив эту услугу еще на девять европейских стан.

Выручка Nike (NKE: -4%) оказалась хуже консенсус-прогноза вследствие перебоев в цепочке поставок, однако компания отметила рост спроса в Китае.

Платежного гиганта Visa (V: -6,2%) подозревают в использовании недобросовестных методов конкурентной борьбы.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Рост заболеваемости COVID-19 в Германии и Франции остается краткосрочным фактором риска, хотя динамика немецкого фондового рынка указывает на то, что инвесторы предпочитают фокусироваться на перспективах восстановления производства. Мы не исключаем того, что ситуация с новой волной коронавирусной инфекции в США будет развиваться по европейскому сценарию, так как коллективный иммунитет еще не выработан. Однако в этом случае доходности трежерис снизятся, что окажет позитивное влияние на акции с высокими мультипликаторами. Фокус внимания по-прежнему направлен на динамику производства вакцин и темпы иммунизации: пока эти данные остаются оптимистичными.

25 марта состоится крупное размещение трежерис сроком погашения два, пять и семь лет. В прошлый раз размещение 7-летних трежерис выявило слабый спрос на них и доходности взлетели, а фондовый рынок оказался под давлением. Ситуация может повториться, поэтому мы считаем, что аппетит к риску на фондовом рынке будет оставаться невысоким. Кроме того, негативное влияние на настроения инвесторов оказывают напряженные отношения США с Россией и Китаем.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Китайский CSI 300 вырос на 1,00%, японский Nikkei 225 упал на 2,07%, гонконгский Hang Seng потерял 0,36%. Европейский EuroStoxx 50 снижается на 0,1%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис опустилась ниже 1,7%. Фьючерс на нефть марки Brent консолидируется около $64. Золото дешевеет до $1730.

Мы ожидаем, что сегодня S&P 500 будет торговаться в диапазоне 3890–3940 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 71 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии COVID-19 продолжает ослабевать благодаря проводимой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде, но при этом вероятна краткосрочная консолидация, так как по индикатору RSI формируется «медвежья» дивергенция. Ближайшей значимой поддержкой выступает 50-дневная скользящая средняя на уровне 3860 пунктов.

23 марта один из крупнейших в мире разработчиков ПО для создания различного медиаконтента Adobe (ADBE) опубликует отчет по итогам 1-го квартала 2021 года. Консенсус-прогноз Factset предполагает рост выручки на 21,5% г/г, до $3,75 млрд, что соответствует первоначальным ожиданиям менеджмента компании. Ускорение роста в 1-м квартале 2021 года обусловлено приобретением компании Workfront (+$25 млн) и эффектом дополнительной недели в отчетном периоде (+$230 млн). Ожидается рост прибыли на акцию (не по GAAP) на уровне 22,9% г/г, до $2,79. Мы полагаем, что эмитент имеет шансы на завершение квартала выше ожиданий ввиду сохранения высокого спроса на облачные решения, о чем можно судить по недавним отчетам компаний Oracle (ORCL), Salesforce (CRM) и Workday (WDAY). Драйвером роста выручки компании останется сегмент Creative Cloud. Направление Digital Experience будет отставать, но мы ожидаем улучшения его динамики в течение 2021 года.

25 марта американская сеть ресторанов Darden Restaurants, Inc. (DRI) представит результаты отчетности за 4-й квартал 2020 года. Консенсус-прогноз закладывает ожидания по снижению выручки на 31% г/г, до $1,62 млрд, и сокращению прибыли на акцию (по GAAP) на 63% г/г, до $0,70. Невысокие показатели связаны в первую очередь со снижением сопоставимых продаж по ключевым ресторанным сетям Olive Garden и LongHorn на 30,7% и 22,3% соответственно. Ограничения на количество посетителей сохраняются и, как следствие, рестораны недополучают выручку. Неблагоприятная конъюнктура, вероятно, продолжит оказывать давление на рентабельность компании. Из позитивных факторов стоит отметить ожидаемый рост реального потребления в США на 10% г/г в 1-м квартале 2021 года, а также перечисление прямых выплат населению, что сможет обусловить восстановление финансовых показателей компании в следующем квартале. За последние три месяца акции DRI подорожали на 17%, и мы считаем, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать небольшую коррекцию в случае слабых результатов деятельности.